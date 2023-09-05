Сделать перерыв с ежедневной чашкой кофе: ученые объяснили, есть ли в этом смысл

Исследователи рассказали, что может дать организму временная пауза в приеме кофеина.

Кофеин может стать отличной "волшебной палочкой", которая поможет пережить тяжелый день. Но побочным эффектом употреблением кофеина, во всех его формах и проявлениях, остается зависимость от него, пишет Inverse.

Существует ли способ избавиться от кофеиновой зависимости или даже предотвратить ее? Ученые рассказали, может ли перерыв в приеме кофеина помочь избавиться от зависимости.

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По словам экспертов, кофеин оказывает свое влияние на центральную нервную систему в течение 45 минут после употребления. После того, как мы выпиваем кофе, он всасывается в желудочно-кишечный тракт, а оттуда кофеин попадает в мозг, где связывается с рецепторами нейромедиатора аденозина.

Аденозиновые рецепторы в нашем организме отвечают за то, чувствуем мы усталость или прилив сил. Кофеин блокирует доступ аденозина к рецептору и не дает мозгу сигнализировать о том, что организм устал, поэтому вы ощущаете себя на удивление бодрым. Также в ходе этого процесса повышается уровень адреналина и кортизола – гормонов, которые связаны с бдительностью и стрессом.

Фото: SciTechDaily

"Если в вашем организме много кофеина, то ваш организм будет производить больше аденозина", — предупреждает профессор неврологии в Стэнфордском университете Роберт Коуэн.

Любой, кто решит отказаться от кофе хотя бы на один день, рискует столкнуться с головной болью. Если ваш день начинается с чашечки кофе, ваш мозг привык вырабатывать аденозин для связывания с молекулами кофеина. Если же этого не происходит, появляется головная боль.

"Когда образуется больше рецепторов, а кофеин не поступает, вы переживаете абстиненцию", — говорит Коуэн

В это же время, временный перерыв от кофеина, чтобы восстановить естественный уровень энергии организма, на самом деле, мало чем поможет. Несмотря на то, что перерывы в приеме некоторых лекарств помогают избежать выработки толерантности, кофеин не входит в число таких наркотиков. Если же придерживаться постоянной дозы, например одной чашки в день, то вам не придется увеличивать дозу, чтобы получить ожидаемый эффект, а также вы предотвратите любые симптомы абстиненции.

"Каким бы ни был ваша ежедневная кофеиновая доза, старайтесь придерживаться ее", — говорит Коуэн.

Единственный раз, когда перерыв может быть полезен, так это после стрессового периода времени, когда вы потребляли непривычно большое количество кофеина. По словам профессора психологии Американского университета Лауры Джулиано, переход от одной чашки кофе в день к максимальной дозе в 400 миллиграммов кофеина может акклиматизировать ваше тело к более высоким дозам этого наркотика. Поэтому необходимо сделать перерыв после того, как закончится стрессовый период, чтобы вернуться к более привычному количеству кофе в день.

Напомним, ученые выяснили, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше. Согласно новому исследованию, самую большую пользу для организма приносит молотый кофе.