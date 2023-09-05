Внеземные океаны. Роботы "на поводке" помогут обнаружить внеземную жизнь в Солнечной системе

В последнее время особое внимание ученых приковано к океаническим мирам, таким как спутники Юпитера и Сатурна.

Такие океанические миры, как спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад является мирами, на которых ученые хотят обнаружить внеземную жизнь. Считается, что под ледяным покровом этих спутников находятся океаны из жидкой воды, где теоретически могла бы появиться жизнь. Ученые предлагают использовать специальных плавающих роботов, которые смогли бы провести исследование на этих спутниках и выяснить есть ли там внеземные организмы, или нет, пишет Inverse.

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Самое главное ограничение для будущих аппаратов, которые будут искать жизнь на Европе и Энцеладе состоит в том, что им нужно прорваться сквозь плотную ледяную оболочку, чтобы попасть в океан. Но ученые из Лаборатории реактивного движения NASA предлагают отправить аппарат, который сможет сделать дыру в ледяной коре, а затем он отправит группу плавающих микророботов в океан, которые будут связаны тросами с основным аппаратом.

Уже существует концепция робота SESAME, который сможет проделать глубокие туннели в ледяной оболочке Европы, толщина которой в некоторых местах достигает 25 км. После этого он должен запустить в подземный океан группу плавающих микророботов SWIM, которые будучи привязанными к основному аппарату смогут удалиться на глубину в несколько сотен метров.

Хотя использовать тросы для связи таких роботов не самая лучшая идея, ведь они могут запутаться, но таким образом можно поддерживать связь с основным аппаратом. Поэтому ученые имеют запасной вариант. Известно, что через воду трудно передавать электрические сигналы. Поэтому инженеры NASA предлагают использовать ультразвуковую систему связи для отправки данных с основного аппарата микророботам и наоборот.

Роботы "на поводке" помогут обнаружить внеземную жизнь в Солнечной системе Фото: Universe Today

Также остается открытым вопрос, как без использования привязки роботов к основному аппарату передавать им энергию. Есть несколько способов, но это может не сработать. Ученые считают, что в таком случае микророботы должны будут возвращаться к материнскому аппарату для подзарядки и передачи данных, а затем снова возвращаться на глубину.

За последние десятилетия ученые обнаружили на Земле целые экосистемы, которые живут совершенно не за счет солнечного света, а получают энергию от гидротермальных источников. Например, существует вероятность того, что на Энцеладе также есть такие гидротермальные источники и там может быть жизнь.

Возможно один большой аппарат для исследования подземных океанов на других мирах Солнечной системы мог бы быть более эффективным в плане сбора информации, но ученые считают, что группа микророботов сможет охватить большую территорию за один раз. А это увеличивает шансы обнаружить внеземную жизнь, если она там есть.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA уже получили деньги на свои разработки, но до реализации этой концепции еще далеко.

Как уже писал Фокус, спутник Юпитера Европа на самом деле не такой, как предполагали ученые. Астрономы считают, что внутренне устройство Европы может сильно отличаться от существующих теорий.

Также Фокус писал о том, что в Млечном Пути находится больше остатков сверхновых, чем обнаружено. Поэтому астрономы решили их все-таки найти, ведь это поможет понять природу образования новых звезд.