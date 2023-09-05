Надежные, как русская рулетка. Тесты на аллергию имеют высокую вероятность ошибиться

Ученые бьют тревогу из-за отсутствия какого-либо стандарта качества, из-за чего два теста на одну и ту же аллергию от разных производителей дают диаметрально противоположные результаты.

Во времена, когда засилье аллергий поражает все больше людей, своевременное и точное тестирование на их наличие постоянно спасает человеческие жизни. Это касается и тестов, используемых для определения наличия аллергии на моллюсков. Но недавнее исследование выявило существенную проблему: наборы тестов на наличие данной аллергии, производимые разными компаниями, не всегда соответствуют друг другу и дают разные результаты, пишет New Atlas.

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Представьте, что у вас аллергия на креветки, крабов или устриц. Существует тест, позволяющий определить, есть ли у вас такая аллергия. Он довольно прост: медицинский работник наносит каплю, содержащую аллерген, в данном случае — что-то из моллюсков, на руку и слегка укалывает ее. Если у вас есть аллергия, то через 10-15 минут место укола покраснеет и начнет чесаться.

Учитывая, что аллергия на моллюсков может быть тяжелой, а в некоторых случаях даже опасной для жизни, очень важно знать, есть ли она у человека или нет. Фатальная ошибка приема ядовитой для вас пищи может случиться в любой день, во вполне обыденных обстоятельствах. Вот почему так важно, что эти тесты не всегда дают точные результаты.

Исследователи из Австралии и Сингапура объединились для изучения этого вопроса. Они исследовали различные тестовые наборы, представленные на рынке. Авторы пришли к выводу, что существует большое разнообразие тестов, каждый из которых работает по-своему и не отвечает единому стандарту, из-за чего существует громадный разброс в их точности. Так, в некоторых тест-наборах может отсутствовать необходимое количество аллергенов моллюсков, что может привести к ошибочному выводу об отсутствии аллергии.

Видео объясняющее суть проделанного исследования и его результаты

Эти данные перекликаются с результатами предыдущего исследования, проведенного в 2019 году, в котором были обнаружены те же самые несоответствия в тестах на аллергию на рыбу.

Почему существуют такие кардинальные различия в тестах? Все сводится к тому, как производятся эти тесты. Наборы содержат растворы, полученные из аллергенных материалов, смешанные с другими веществами для их сохранения. Разные компании могут использовать различные источники или методы, что приводит к различиям в конечном продукте.

Ученые, проводившие исследование, призывают к разработке стандартного метода изготовления таких тест-наборов. Наличие последовательного и надежного метода необходимо для обеспечения безопасности каждого человека.

Однако дело не только в стандартизации тестов. Исследователи также подчеркивают важность более точных анализов крови и использования специальных экстрактов аллергенов, содержащих известные и измеряемые компоненты. Хотя дискуссии о стандартизации продуктов, содержащих аллергены, ведутся с 1980-х годов, в США и Европе до сих пор нет единого мнения и решения.

Когда речь идет о нашем здоровье, мы полагаемся на точность и надежность тестов и лекарств. Это тревожный звонок для медицинского сообщества, которое должно осознать, что такая важная вещь, как тест на аллергию, требует большего контроля над стандартами качества, ведь речь идет о человеческой жизни. Остается надеяться, что благодаря привлечению внимания к этой проблеме будут предприняты дополнительные шаги для обеспечения безопасности каждого человека.

Ранее Фокус писал о том, что аллергия у детей провоцирует другие заболевания. Недавнее новаторское исследование показало, что у детей одна аллергия может спровоцировать следующую, более тяжелую.

Также Фокус писал о создании вакцины от аллергии на арахис и орехи. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.