Подарок для Барби. Ученым потребовалось 16 лет, чтобы создать розовый ананас (фото)

Исследователи работали над созданием "кукольного" тропического фрукта почти два десятилетия и наконец-то рассказали, как им это удалось.

Американский пищевой гигант Del Monte закончил работу над генетически модифицированным розовым ананасом, который уже поступил в продажу и теперь разлетается с прилавков магазинов как горячие пирожки, пишет Live Science.

Отмечается, что исследователям потребовалось долгих 16 лет, чтобы наконец-то создать тот самый "ананас для Барби": он не особо отличается внешне от обычного тропического фрукта, но имеет ярко-розовую мякоть. Новый сорт ананаса был назван Pinkglow и был выращен в Коста-рике.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи наконец-то рассказали, что придает "усовершенствованному" тропическому фрукту его яркий розовый оттенок. Оказывается, мякоть ананаса становится розовой благодаря дополнительной порции ликопина, каротиноида и пигмента, которые естественным образом содержатся в ананасах. К слову, это то же соединение, что придает арбузам и помидорам красный цвет.

Ликопин в ананасах, как правило, преобразуется в бета-каротин при помощи фермента, который делает мякоть тропического фрукта желтой. Компания Del Monte запатентовала свое изобретение, и согласно патенту, этот фермент (ликопин-бета-циклаза) попросту отключен в "ананасе для Барби". В результате это приводит к накоплению ликопина, что и придает фрукту столь необычный цвет.

Исследователи отмечают, что фермент, преобразующий ликопин, был отключен с помощью РНК-интерференции — метода, которы предполагает добавление гена, который свяжет РНК и не позволит клетке вырабатывать фермент. По словам эксперта по селекции растений и генетике в Корнельском университете Кортни Вебер, после этого, вероятно, ученые добавили новый ген в геном ананаса и использовали тип бактерий, которые естественным образом переносят ДНК в клетку-хозяина в рамках ее жизненного цикла.

Известно, что процесс создания розового ананаса стартовал в 2005 году. Спустя 6 лет ученые протестировали четыре поколения растения, выращенного в Коста-Рике в период с 2010 по 2014 годы. По словам Вебер, процесс тестирования нового сорта в действительности занимает много времени, так как потребуется время, чтобы поместить его в поле, вырастить, убедиться, что он растет правильно, а затем проверить, что этот сорт приемлем и достаточно продуктивен. Добавьте к этому тот факт, что ананас в принципе не самое быстрорастущее растение и период в 16 лет не покажется настолько длинным.

Отметим, что "ананас для Барби" не единственное детище компании, они также заявили о создании сорта ананаса Honeyglow, который отличается чрезвычайно золотистой внутренней частью. Отметим, что в супермаркетах розовые ананасы сегодня продаются по цене около 10 долларов, тогда как некоторые интернет-магазины просят за него до 39 долларов за штуку.

Ранее Фокус писал о том, когда модифицированные овощи появятся на прилавках и стоит ли их есть — отвечают ученые.