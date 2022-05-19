Разделы
Материалы
Технологии и наука

Ученые рассказали, почему от ананаса щиплет язык

Юлия Чайка
49
доска, ананас, фото

Некоторые люди могут испугаться ощущения покалывания и онемения языка посыле поедания ананаса, но как отмечают эксперты, волноваться не стоит.

Ароматная пицца и невероятная пина колада. От сочных кусочков ананаса очень трудно отказаться до тех пор, пока во рту не появится странное ощущение пощипывания, пишет Chfusa.

Однако у экспертов существует научное объяснение того, что вызывает это ощущение, и несколько способов его предотвратить.

Причины покалывания и онемения

ананас, стол, фото
Бромелайн растворяет белковые соединения, что вызывает ощущение жжения и онемения во рту

Одним из факторов, способствующих покалыванию и онемению, возникающим после употребления ананаса, является кислотность фрукта, которая обусловлена высоким содержанием в нем витамина С.

Основной причиной является группа ферментов под названием бромелайн, которые содержатся в ананасовом соке и стебле. Бромелайн растворяет белковые соединения, что вызывает ощущение жжения и онемения во рту.

Однако этот фермент на самом деле является полезным компонентом, поскольку он помогает организму бороться с воспалениями и снимает отеки мягких тканей.

Что делать, чтобы избавиться от жжения

запеченный ананас
Употребляйте ананас в запеченном или кислом виде

Если вы хотите продолжать наслаждаться свежим ананасом и уменьшить покалывание, подождите пока ваш ананас достигнет максимальной спелости. Ключевым показателем спелого ананаса является тропический, сладкий аромат.

Также стоит помнить, что самое большое количество бромелайна находится в середине плода. Так что лучше вырезайте ее.

Употребляйте ананас в запеченном или кислом виде. Например, вы можете добавить сок лайма.

Ешьте ананас в небольшом количестве.

Напомним, что ранее ученые рассказали о том, действительно ли завтрак является самым важным приемом пищи.