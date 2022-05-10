Завтрак - самый важный прием пищи: ученые рассказали, так ли это на самом деле

Несмотря на то, что некоторые люди не завтракают, ученые все же не рекомендуют этого делать.

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Считается, что завтрак самый важный прием пищи в течение дня. Согласно известной пословице, его нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин вообще можно отдать кому-то, кого вы не очень любите. Что касается завтрака, то ученые говорят, что лучше не пропускать этот прием пищи, так как это может быть чревато негативными последствиями для здоровья, сообщает Live Science.

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Некоторые люди любят легкий перекус, другие наслаждаются более плотным приемом пищи с утра. Но есть и те, кто вообще считает, что завтракать не нужно. Ведь часто люди не испытывают чувство голода до самого обеда, учитывая сумасшедший ритм современной жизни. И в нем действительно не всегда находится место для завтрака.

Что говорят диетологи?

"Завтракать нужно и желательно, чтобы это был правильный завтрак. Во время утреннего приема пищи вы получаете нужный уровень глюкозы, набираетесь энергией, у вас меньше чувства голода и самое главное, завтрак повышает настроение", — говорит диетолог Марилия Шамон.

"Но нужно учитывать тот факт, что завтрак не должен быть единственным приемом пищи в день, нужно все же обедать, и ужинать. Таким образом вы повышаете устойчивость к развитию разных заболеваний желудка и кишечного тракта", — говорит диетолог Джессика Кроули.

Завтрак и его влияние на психическое и физическое здоровье

Согласно недавним исследованием, завтрак, который должен быть регулярным ежедневным приемом пищи, является залогом нормального психического здоровья. Также ученые выяснили, что те, кто ест по утрам лучше себя чувствуют целый день и у них лучше настроение, чем у тех, кто завтракать не любит. Исследователи даже пришли к выводу, что те, кто пропускает часто завтрак больше подвержены развитию депрессии.

[ + – ] Завтрак, который должен быть регулярным ежедневным приемом пищи, является залогом нормального психического и физического здоровья Фото: Freepic

Завтрак полезен не только для психического здоровья

Согласно данным, которые обнародовали врачи из организации Американский кардиологический колледж, люди, которые не завтракают, на 87% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, чем те, кто принимает пищу утром.

Американские диетологи рекомендуют среди составляющих завтрака иметь молоко, фрукты и злаковые каши. Таким образом человек не сможет упустить поступление в организм таких важных питательный веществ, как кальций, витамин С, витамин D и железо. В любом случае любые продукты, которые содержат эти элементы будут полезными в качестве завтрака. Те же, кто пропускает завтрак, соответственно этих веществ не получают и ухудшают состояние своего здоровья.

[ + – ] Согласно данным, которые обнародовали врачи из организации Американский кардиологический колледж, люди, которые не завтракают, на 87% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, чем те, кто принимает утреннюю пищу Фото: Live Science

Так ли важен завтрак для всех людей?

Некоторые люди, особенно те, кто "сидит" на диете считают, что можно подождать с приемом пищи и до обеда, а в некоторых случаях и до ужина. Но не все ученые согласны с таким видом диет.

"Я считают, что завтрак полезен абсолютно для всех без исключения. Когда человек позавтракал, то мозг получает сигнал, что все в порядке и организм в безопасности", — говорит Кроули.

"Я же считаю, что иногда бывают исключения из правил. Некоторые люди действительно могут не чувствовать сильный голод и могут перенести прием пищи на обед и иногда даже на вечер. Здесь важно убедиться, что во время других приемов пищи вы получаете достаточное количество полезных веществ и нужное количество калорий", — говорит Шамон.

Что касается людей, в основном женщин, которые хотят похудеть и потому не завтракают, то недавнее исследование ученых из Гарвардского университета показало, что связи здесь никакой нет. Даже если вы не будете завтракать, то вы не обязательно похудеете.

Что рекомендуют диетологи в качестве правильного завтрака?

Диетологи считают, что завтрак так же важен в жизни человека, как и обед, и ужин. Главное, чтобы вы питались правильно. Вот, что рекомендуют эксперты есть на завтрак:

Отдавайте предпочтение соленому, а не сладкому завтраку;

Убедитесь, что в еде много белка;

Добавьте продукты с медленными углеводами и полезными жирами;

Позавтракать можно омлетом с овощами;

Фрукты;

Йогурты без сахара;

Овсянка;

Тосты с овощами;

И даже блинчики.

Ученые рекомендуют все же не пропускать завтрак и не терять заряд бодрости и энергии на целый день. А еще это будет способствовать здоровью вашего организма. Если вы завтракаете только кофе, то желательно изменить свои привычки и добавить к этому напитку что-то более полезное.