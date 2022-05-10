Сніданок — найважливіший прийом їжі: вчені розповіли, чи це так насправді

Незважаючи на те, що деякі люди не снідають, вчені все ж таки не рекомендують це робити.

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Вважається, що сніданок найважливіший прийом їжі протягом дня. Згідно з відомим прислів'ям, його потрібно з'їсти самому, обід розділити з другом, а вечерю взагалі можна віддати комусь, кого ви не дуже любите. Що стосується сніданку, то вчені кажуть, що краще не пропускати цей прийом їжі, оскільки це може спричинити негативні наслідки для здоров'я, повідомляє Live Science.

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Деякі люди люблять легкі перекуси, інші насолоджуються ситнішим прийомом їжі зранку. Але є й ті, хто взагалі вважає, що снідати не треба. Адже часто люди не відчувають голоду до обіду, враховуючи божевільний ритм сучасного життя. І в ньому справді не завжди знаходиться місце для сніданку.

Що кажуть дієтологи?

"Снідати потрібно, і бажано, щоб це був правильний сніданок. Під час ранкового прийому їжі ви отримуєте потрібний рівень глюкози, насичуєтеся енергією, у вас менше відчуття голоду, і найголовніше, сніданок підвищує настрій", — каже дієтологиня Марілія Шамон.

"Але потрібно враховувати той факт, що сніданок не повинен бути єдиним прийомом їжі в день, потрібно все ж таки обідати й вечеряти. Так ви підвищуєте стійкість до розвитку різних захворювань шлунка та кишкового тракту", — говорить дієтологиня Джессіка Кроулі.

Сніданок і його вплив на психічне та фізичне здоров'я

Відповідно до недавніх досліджень, сніданок, який має бути регулярним щоденним прийомом їжі, є запорукою нормального психічного здоров'я. Також учені з'ясували, що ті, хто їсть вранці, краще почуваються цілий день і в них кращий настрій, ніж у тих, хто снідати не любить. Дослідники навіть дійшли висновку, що ті, хто пропускає часто сніданок, більше схильні до розвитку депресії.

[ + – ] Сніданок, який має бути регулярним щоденним прийомом їжі, є запорукою нормального психічного та фізичного здоров'я Фото: Freepic

Сніданок корисний не тільки для психічного здоров'я

Згідно з даними, які оприлюднили лікарі з організації "Американський кардіологічний коледж", люди, які не снідають, на 87% частіше вмирають від серцево-судинних захворювань або інсульту, ніж ті, хто вживає вранці їжу.

Американські дієтологи рекомендують серед складових сніданку мати молоко, фрукти та злакові каші. Так людина не зможе упустити надходження в організм таких важливих поживних речовин як кальцій, вітамін С, вітамін D і залізо. У будь-якому випадку будь-які продукти, які містять ці елементи, будуть корисними на сніданок. Ті ж, хто пропускає сніданок, відповідно, до цих речовин не отримують і погіршують стан свого здоров'я.

[ + – ] Згідно з даними, які оприлюднили лікарі з організації "Американський кардіологічний коледж", люди, які не снідають, на 87% частіше вмирають від серцево-судинних захворювань чи інсульту, ніж ті, хто вживає ранкову їжу Фото: Seneca-Guns

Чи важливий сніданок для всіх людей?

Деякі люди, особливо ті, хто "сидить" на дієті, вважають, що можна почекати з їдою й до обіду, а в деяких випадках і до вечері. Але не всі вчені погоджуються з таким видом дієт.

"Я вважаю, що сніданок корисний абсолютно для всіх без винятку. Коли людина поснідала, то мозок отримує сигнал, що все гаразд і організм у безпеці", — каже Кроулі.

"Я ж уважаю, що іноді бувають винятки з правил. Деякі люди дійсно можуть не відчувати сильний голод і можуть перенести їжу на обід і іноді навіть на вечір. Тут важливо переконатися, що під час інших прийомів їжі ви отримуєте достатню кількість корисних речовин і потрібну кількість калорій", — каже Шамон.

Що стосується людей, переважно жінок, які хочуть схуднути й тому не снідають, то недавнє дослідження вчених із Гарвардського університету показало, що зв'язку тут ніякого немає. Навіть якщо ви не снідатимете, то ви не обов'язково схуднете.

Що рекомендують дієтологи як правильний сніданок?

Дієтологи вважають, що сніданок так само важливий у житті, як і обід, і вечеря. Головне, щоб ви харчувалися правильно. Ось що рекомендують експерти їсти на сніданок:

Віддавайте перевагу солоному, а не солодкому сніданку;

Переконайтеся, що багато білка в їжі;

Додайте продукти з повільними вуглеводами та корисними жирами;

Снідати можна омлетом із овочами;

Фрукти;

Йогурти без цукру;

Вівсянка;

Тости з овочами;

І навіть млинці.

Учені рекомендують все ж таки не пропускати сніданок і не втрачати заряд бадьорості й енергії на цілий день. А ще це сприятиме здоров'ю вашого організму. Якщо ви снідаєте лише кавою, то бажано змінити свої звички та додати до цього напою щось корисніше.