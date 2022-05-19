Вчені розповіли, чому від ананаса щипає язик

Деякі люди можуть злякатися відчуття поколювання та оніміння язика після поїдання ананаса, але, як зазначають експерти, хвилюватися не варто.

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Ароматна піца та неймовірна піна колада. Від соковитих шматочків ананаса дуже важко відмовитися доти, доки в роті не з'явиться дивне відчуття пощипування, пише Chfusa.

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Однак експерти мають наукове пояснення того, що викликає це відчуття, і кілька способів як його запобігти.

Причини поколювання та оніміння

[ + – ] Бромелайн розчиняє білкові сполуки, що викликає відчуття пощипування та оніміння в роті

Одним з факторів, що сприяють поколюванню та онімінню, що виникає після вживання ананасу, є кислотність фрукта, яка обумовлена високим вмістом у ньому вітаміну С.

Основною причиною є група ферментів під назвою бромелайн, які містяться в ананасовому соку та стеблі. Бромелайн розчиняє білкові сполуки, що викликає відчуття пощипування та оніміння в роті.

Однак цей фермент насправді є корисним компонентом, оскільки він допомагає організму боротися із запаленнями та знімає набряки м'яких тканин.

Що робити, щоб позбутися пощипування

[ + – ] Вживайте ананас у запеченому чи кислому вигляді

Якщо ви хочете продовжувати насолоджуватися свіжим ананасом і зменшити поколювання, зачекайте, поки ваш ананас досягне максимальної стиглості. Ключовим показником стиглого ананаса є тропічний, солодкий аромат.

Також варто пам'ятати, що найбільша кількість бромелайну знаходиться в середині плода. Тож краще вирізайте її.

Вживайте ананас у запеченому чи кислому вигляді. Наприклад, можна додати сік лайма.

Їжте ананас у невеликій кількості.

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