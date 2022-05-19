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Вчені розповіли, чому від ананаса щипає язик

Юлія Чайка
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дошка, ананас, фото

Деякі люди можуть злякатися відчуття поколювання та оніміння язика після поїдання ананаса, але, як зазначають експерти, хвилюватися не варто.

Ароматна піца та неймовірна піна колада. Від соковитих шматочків ананаса дуже важко відмовитися доти, доки в роті не з'явиться дивне відчуття пощипування, пише Chfusa.

Однак експерти мають наукове пояснення того, що викликає це відчуття, і кілька способів як його запобігти.

Причини поколювання та оніміння

ананас, стіл, фото
Бромелайн розчиняє білкові сполуки, що викликає відчуття пощипування та оніміння в роті

Одним з факторів, що сприяють поколюванню та онімінню, що виникає після вживання ананасу, є кислотність фрукта, яка обумовлена високим вмістом у ньому вітаміну С.

Основною причиною є група ферментів під назвою бромелайн, які містяться в ананасовому соку та стеблі. Бромелайн розчиняє білкові сполуки, що викликає відчуття пощипування та оніміння в роті.

Однак цей фермент насправді є корисним компонентом, оскільки він допомагає організму боротися із запаленнями та знімає набряки м'яких тканин.

Що робити, щоб позбутися пощипування

запечений ананас
Вживайте ананас у запеченому чи кислому вигляді

Якщо ви хочете продовжувати насолоджуватися свіжим ананасом і зменшити поколювання, зачекайте, поки ваш ананас досягне максимальної стиглості. Ключовим показником стиглого ананаса є тропічний, солодкий аромат.

Також варто пам'ятати, що найбільша кількість бромелайну знаходиться в середині плода. Тож краще вирізайте її.

Вживайте ананас у запеченому чи кислому вигляді. Наприклад, можна додати сік лайма.

Їжте ананас у невеликій кількості.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли про те, чи справді сніданок є найважливішим прийомом їжі.