Киевские таможенники спасли украинские ценные артефакты: их планировали вывезти в США (фото)

Киевские таможенники изъяли древние камни с отпечатками рыб раннего девонского периода. Палеонтологический клад, который планировали отправить в США, является геологическим наследием Украины.

Коллекцию окаменелостей, возраст которых достигает 407 миллионов лет и что содержат отпечатки древних вымерших рыб, конфисковали украинские таможенники в Киеве. Эти образцы пытались незаконно переправить из Украины в США через международные почтовые сервисы. Детали опубликованы на официальной странице Киевской таможни в Facebook.

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Таможенники заподозрили, что четыре камня могут иметь древнее происхождение. Следовательно, предметы направили в Национальный научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины для проведения экспертизы. Подтверждено, что на этих камнях отпечатки панцирных рыб раннего девонского периода.

"Обнаруженные таможенниками камни являются плитками известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata. Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется", — говорится в сообщении.

Подтверждено, что на этих камнях отпечатки панцирных рыб раннего девонского периода Фото: Київська митниця

Экспертный анализ также показал, что четвертый камень является фрагментом одного из имеющихся образцов. Эти окаменелости найдены на Подолье, в бассейне реки Днестр. Все образцы имеют аутентичные отпечатки окаменелостей с обеих сторон и имеют геологический возраст примерно 407 миллионов лет.

Эти артефакты имеют значительную культурную и научную ценность как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют включить эти образцы в Государственный реестр национального культурного достояния и Музейный фонд Украины.

Все образцы имеют аутентичные отпечатки окаменелостей с обеих сторон и имеют геологический возраст примерно 407 миллионов лет Фото: Київська митниця

Согласно действующему украинскому законодательству, вывоз культурных и исторических ценностей за границу требует выдачи соответствующего свидетельства Министерством культуры Украины. Поскольку такого разрешения не предоставлено, власти конфисковали эти ценные артефакты.

В отношении гражданина, который отправлял редкие окаменелости за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

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