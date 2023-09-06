Священное захоронение, обнаруженное в Перу, предшествовало империи инков: что нашли археологи (фото)

На этом месте обнаружены две погребальные камеры, спроектированные с углублениями для размещения мумий и дани памяти предкам.

Совместные усилия перуанских и японских археологов привели к раскопкам доиспанского археологического памятника, расположенного на севере Перу. Это место, посвященное почитанию предков, включает погребальные камеры, человеческие останки и множество керамических подношений, пишет ScienceAlert.

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Японский археолог Шинья Ватанабе рассказал: "Мы обнаружили археологический памятник, датируемый периодом Вари, который охватывает 800-1000 годы нашей эры, в регионе Кахамарка, расположенном примерно в 900 километрах к северу от Лимы".

На этом месте обнаружены две погребальные камеры, спроектированные с углублениями для размещения мумий и дани памяти предкам. Внутри этих камер наблюдается невероятная симметрия, каждая из них имеет два яруса и пять ниш, украшающих стены. Эти ниши наполнены подношениями, среди которых ракушки моллюсков, обломки керамики и характерное блюдо на треноге, поддерживаемое тремя коническими подставками.

Профессор Ватанабе из Университета Нансан в Японии выделил важность находки: "Это открытие имеет огромное значение, поскольку наши археологи активно искали доказательства существования культуры Вари".

Человеческие останки обнаружены на церемониальном месте Фото: Peruvian Ministry Of Culture

Среди найденных сокровищ был сверток, содержащий фигурку женщины, черный церемониальный сосуд Вари, два музыкальных керамических духовых инструмента и две медные застежки.

Культура Вари существовала между 7-м и 13-м веками на территории, которую сейчас охватывает Перу, в конечном итоге подверглась возвышению империи инков около 1100 года нашей эры.

Это открытие организовано Проектом археологических исследований (PIA) Терлен-Ла-Бомба и охватывает впечатляющие 24 гектара.

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