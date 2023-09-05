Поднос для человеческих сердец. Археологи обнаружили статую мезоамериканской культуры (фото)

Статуи Чак-Мооль демонстрируют значительное разнообразие благодаря своим особенностям, включая вариации в ориентации голов, которые могут быть направлены как вправо, так и влево, а в некоторых случаях — вверх.

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Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) продолжают открывать страницы прошлого и находить невероятные артефакты, такие как скульптура атланта, принадлежащая к культуре майя. На этот раз они сделали важное археологическое открытие в древнем городе Пацкуаро, Мексика. Эта находка — хорошо сохранившаяся статуя Чак-Мооль, характерная форма мезоамериканской скульптуры, которая обычно показывает фигуру, лежащую на спине. Эти скульптуры часто ассоциируются с изображениями убитых воинов, которые несут подношения богу, пишет HeritageDaily.

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Происхождение термина "Чак-Мооль" остается загадочным, а его авторство приписывают Августу Ле Плонжону, что в 1875 году дал это название скульптуре, которую он вместе с женой откопал в храме орлов и ягуаров в Чичен-Ике. Ле Плонжон предположил, что "чакмул" с языка юкатеанских майя означало "лапа, быстрая, как гром".

Скульптуры Чак-Мооль часто находили по всему мезоамериканскому региону, от Мичоакана в Мексике до Сальвадора. Древнейшие известные примеры этих скульптур можно проследить до 800 и 900 годов нашей эры.

Эта статуя изготовлена из базальта и имеет размеры 90 сантиметров в длину и 80 сантиметров в высоту Фото: Luis Punzo - INAH Michoacán Centre

Недавнее открытие статуи Чак-Мооль в Пацкуаро произошло во время строительных работ, и примечательно, что статуя находилась в непривычной для нее среде, будучи частью строительных материалов, предназначенных для развития города.

Эта статуя изготовлена из базальта и имеет размеры 90 сантиметров в длину и 80 сантиметров в высоту. По предварительным оценкам, статуя, вероятно, датируется поздним постклассическим периодом, охватывающим период с 1350 по 1521 год нашей эры.

Представители INAH рассказали об историческом значении этих скульптур, отметив, что в культуре майя они назывались "Чак-Мооль" и использовались как ритуальный "течкатл" (жертвенный алтарь) в доиспанские времена. Поднос, видимо, предназначался для того, чтобы на него клали жертвоприношение (которым, чаще всего, являлось человеческое сердце).

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