Священное захоронение, обнаруженное в Перу, предшествовало империи инков: что нашли археологи (фото)
На этом месте обнаружены две погребальные камеры, спроектированные с углублениями для размещения мумий и дани памяти предкам.
Совместные усилия перуанских и японских археологов привели к раскопкам доиспанского археологического памятника, расположенного на севере Перу. Это место, посвященное почитанию предков, включает погребальные камеры, человеческие останки и множество керамических подношений, пишет ScienceAlert.
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Японский археолог Шинья Ватанабе рассказал: "Мы обнаружили археологический памятник, датируемый периодом Вари, который охватывает 800-1000 годы нашей эры, в регионе Кахамарка, расположенном примерно в 900 километрах к северу от Лимы".
На этом месте обнаружены две погребальные камеры, спроектированные с углублениями для размещения мумий и дани памяти предкам. Внутри этих камер наблюдается невероятная симметрия, каждая из них имеет два яруса и пять ниш, украшающих стены. Эти ниши наполнены подношениями, среди которых ракушки моллюсков, обломки керамики и характерное блюдо на треноге, поддерживаемое тремя коническими подставками.
Профессор Ватанабе из Университета Нансан в Японии выделил важность находки: "Это открытие имеет огромное значение, поскольку наши археологи активно искали доказательства существования культуры Вари".
Среди найденных сокровищ был сверток, содержащий фигурку женщины, черный церемониальный сосуд Вари, два музыкальных керамических духовых инструмента и две медные застежки.
Культура Вари существовала между 7-м и 13-м веками на территории, которую сейчас охватывает Перу, в конечном итоге подверглась возвышению империи инков около 1100 года нашей эры.Важно
Это открытие организовано Проектом археологических исследований (PIA) Терлен-Ла-Бомба и охватывает впечатляющие 24 гектара.
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