Священне поховання, виявлене в Перу, передувало імперії інків: що знайшли археологи (фото)
На цьому місці виявлено дві поховальні камери, спроєктовані з заглибленнями для розміщення мумій і данини пам'яті предкам.
Спільні зусилля перуанських і японських археологів привели до розкопок доіспанської археологічної пам'ятки, розташованої на півночі Перу. Це місце, присвячене вшануванню предків, включає поховальні камери, людські останки та безліч керамічних підношень, пише ScienceAlert.
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Японський археолог Шінья Ватанабе розповів: "Ми виявили археологічну пам'ятку, що датується періодом Варі, який охоплює 800-1000 роки нашої ери, в регіоні Кахамарка, розташованому приблизно за 900 кілометрів на північ від Ліми".
На цьому місці виявлено дві поховальні камери, спроєктовані з заглибленнями для розміщення мумій і данини пам'яті предкам. Усередині цих камер спостерігається неймовірна симетрія, кожна з них має два яруси і п'ять ніш, що прикрашають стіни. Ці ніші наповнені підношеннями, серед яких черепашки молюсків, уламки кераміки та характерне блюдо на тринозі, що підтримується трьома конічними підставками.
Професор Ватанабе з Університету Нансан в Японії виділив важливість знахідки: "Це відкриття має величезне значення, оскільки наші археологи активно шукали докази існування культури Варі".
Серед знайдених скарбів був згорток, що містив фігурку жінки, чорну церемоніальну посудину Варі, два музичні керамічні духові інструменти та дві мідні застібки.
Культура Варі існувала між 7-м і 13-м століттями на території, яку зараз охоплює Перу, врешті-решт піддалася піднесенню імперії інків близько 1100 року нашої ери.Важливо
Це відкриття організоване Проєктом археологічних досліджень (PIA) Терлен-Ла-Бомба і охоплює вражаючі 24 гектари.
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