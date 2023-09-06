Священне поховання, виявлене в Перу, передувало імперії інків: що знайшли археологи (фото)

На цьому місці виявлено дві поховальні камери, спроєктовані з заглибленнями для розміщення мумій і данини пам'яті предкам.

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Спільні зусилля перуанських і японських археологів привели до розкопок доіспанської археологічної пам'ятки, розташованої на півночі Перу. Це місце, присвячене вшануванню предків, включає поховальні камери, людські останки та безліч керамічних підношень, пише ScienceAlert.

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Японський археолог Шінья Ватанабе розповів: "Ми виявили археологічну пам'ятку, що датується періодом Варі, який охоплює 800-1000 роки нашої ери, в регіоні Кахамарка, розташованому приблизно за 900 кілометрів на північ від Ліми".

На цьому місці виявлено дві поховальні камери, спроєктовані з заглибленнями для розміщення мумій і данини пам'яті предкам. Усередині цих камер спостерігається неймовірна симетрія, кожна з них має два яруси і п'ять ніш, що прикрашають стіни. Ці ніші наповнені підношеннями, серед яких черепашки молюсків, уламки кераміки та характерне блюдо на тринозі, що підтримується трьома конічними підставками.

Професор Ватанабе з Університету Нансан в Японії виділив важливість знахідки: "Це відкриття має величезне значення, оскільки наші археологи активно шукали докази існування культури Варі".

Людські останки виявлені на церемоніальному місці Фото: Peruvian Ministry Of Culture

Серед знайдених скарбів був згорток, що містив фігурку жінки, чорну церемоніальну посудину Варі, два музичні керамічні духові інструменти та дві мідні застібки.

Культура Варі існувала між 7-м і 13-м століттями на території, яку зараз охоплює Перу, врешті-решт піддалася піднесенню імперії інків близько 1100 року нашої ери.

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Це відкриття організоване Проєктом археологічних досліджень (PIA) Терлен-Ла-Бомба і охоплює вражаючі 24 гектари.

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