Портят не только воздух, но и воду. Названа часть автомобиля, наносящая наибольший вред

Исследователи обнаружили, что авто опасны не только выхлопными газами, куда страшнее то, что происходит с изношенными шинами.

Множество исследований были посвящены тому, как выхлопные газы автомобилей загрязняют окружающую среду, в частности воздух, которым мы дышим. Однако теперь ученые обнаружили, что наши авто куда более опасны для водных городских артерий, пишет New Atlas.

В новом исследовании австралийские ученые обнаружили, что износ шин является основным фактором загрязнения городских водных путей, образуя твердые частицы, в том числе и микропластик. К счастью, исследователям также удалось обнаружить эффективные способы уменьшения этого типа загрязнения, которое влияет на здоровье окружающей среды и людей.

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Тревожное исследование также показало, что загрязнение от износа шин на самом деле приводит к большему загрязнению частицами в массе, чем выхлопные газы. Отчет экспертов Имперского колледжа в Лондоне, опубликованный в феврале 2023 года, показал, что износ шин в городах может представлять в 4 раза больший риск для окружающей среды, чем другие виды микропластика.

В новом исследовании ученые из австралийского Университета Гриффита сосредоточились на изучении количества и типа частиц износа шин (TWP), обнаруженных в городских ливневых стоках, а также рассмотрели возможные способы уменьшения их количества.

По словам ведущего автора исследования Шима Зиаджахроми, ливневые стоки содержат множество отложений, химических, органических и физических загрязнителей, а также являются важными артериями, по которым микропластик, смываемый из городской среды, попадает в местную водную среду обитания.

Когда автомобильные шины изнашиваются, они выделяют яд частиц разного размера: от видимых кусочков резины до микрочастиц. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно во всем мире выбрасывается около 6,6 миллиона тонн TWP. Отходы изношенных шин не разлагаются естественным путем, а потому накапливаются в окружающей среде, где взаимодействуют с другими загрязнителями и организмами.

В ходе исследования ученые отобрали 25 проб ливневых вод с автостоянок и дорог по всему Квинсленду во время ураганов в 2020 году. Далее ученые изучили образцы и обнаружили, что ливневые стоки могут в значительной степени способствовать увеличению количества микропластика в водных городских путях.

Ученые провели ряд дополнительных экспериментов и обнаружили, что водно-болотные угодья и пруды-отстойники способны удалять микропластик из ливневой воды. Также ученые оценили эффективность устройства для очистки ливневых вод, предназначенное для удаления загрязнений. Оно представляет собой мешок из сетки размером 0,2 миллиметра, который устанавливается на ливневые стоки.

По словам соавтора исследования Фреда Леуша, изначально этот мешок был предназначен для улавливания крупных загрязняющих веществ, отложений, мусора, масел и жиров. Однако ученые обнаружили, что он также эффективен в удалении микропластика из ливневых вод. Обе стратегии, по словам исследователей, предлагают средства смягчения накопления микропластика в наших водных путях.

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