Ученые обнаружили связь между автомобильными выхлопами и раком легких, — The Guardian

В загрязненном выхлопными газами воздухе находятся частицы PM2.5, которые "пробуждают спящую" мутацию в клетках легких. Это объясняет количество смертей от рака легких у некурящих людей, число которых в мире достигает до 300 000 случаев в год.

Британские ученые установили, в какой мере загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей влияет на возникновения рака легких у некурящих людей. Согласно данным специалистов из института Фрэнсиса Крика, которые провели революционное исследование, мелкие частицы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, "пробуждают спящие" мутации в клетках легких и переводят их в раковое состояние. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Результаты исследований ученых, которые они представили на конференции Европейского общества медицинской онкологии, помогают объяснить, почему так много некурящих людей болеют раком легких. Работа является "тревожным звонком", который свидетельствует о разрушительном воздействии загрязнения окружающей среды на здоровье человека.

"Во всем мире людей, которые подвергаются воздействию опасного уровня загрязнения воздуха больше, чем от токсичных химических веществ в сигаретном дыме, и эти новые данные указывают на важность решения проблемы здоровья климата для улучшения здоровья человека", — говорит профессор института Чарльз Суонтон.

По некоторым оценкам в Великобритании от рака легких ежегодно умирает до 6 тысяч человек, а во всем мире, по данным 2019 года, эта цифра достигает 300 000. Такое количество, считают специалисты, обусловлено наличием в загрязненном воздухе опасной для здоровья человека частиц PM2.5.

Однако биологическая причина того, как загрязнение воздуха вызывает рак, остается неясной. В отличие от курения или солнечного облучения, которые непосредственно вызывают мутации ДНК, связанные с раком легких и кожи, загрязнение воздуха не провоцирует таких генетических изменений.

"Очевидно, что эти пациенты заболевают раком без мутаций, поэтому должно происходить нечто другое…Конечно рак легких связан с загрязнением воздуха, но люди в основном игнорировали это, потому что механизмы, стоящие за этим, были непонятны", — сказал Суонтон.

Что выяснили ученые?

Последние исследования выяснили, что клетки, несущие "спящие" мутации, могут стать раковыми при воздействии частиц PM2.5. Этот загрязнитель является эквивалентом искры зажигания на газовой конфорке.

[ + – ] Мутации гена EGFR

В лабораторных исследованиях команда Суонтона доказала, что у мышей, у которых были сконструированы мутации в гене EGFR, связанным с раком легких, вероятность развития рака при воздействии загрязняющих частиц значительно выше. Они также установили, что этот риск опосредован воспалительным белком под названием интерлейкин 1, бета (IL1B), который выделяется как часть иммунной реакции организма на воздействие PM2.5. Когда мышам давали препараты, блокирующие этот белок, они становились менее уязвимыми к загрязняющим веществам.

[ + – ] Интерлейкины. Общая характеристика

Команда специалистов также проанализировала образцы здоровой легочной ткани, взятые во время биопсии у пациентов, и обнаружила, что мутация EGFR была обнаружена в каждом пятом образце нормального легкого. Это говорит о том, что все мы носим в своих клетках спящие мутации, которые могут перерасти в рак, а хроническое воздействие загрязнения воздуха увеличивает вероятность этого.

"Это тревожный сигнал о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье человека…Если вы хотите решить проблему здоровья человека, то сначала нужно решить проблему здоровья климата", — подытожил Суонтон.

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