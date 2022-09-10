Учені виявили зв'язок між автомобільними вихлопами та раком легень, — The Guardian

У забрудненому вихлопними газами повітрі є частинки PM2.5, які "пробуджують" мутацію, яка спить у клітинах легень. Це пояснює кількість смертей від раку легень у некурців, кількість яких у світі сягає 300 000 випадків на рік.

Британські вчені встановили, якою мірою забруднення вихлопними газами автомобілів повітря впливає на виникнення раку легень у некурців. За даними фахівців із інституту Френсіса Крика, які провели революційне дослідження, дрібні частинки, що містяться у вихлопних газах автомобілів, "пробуджують" мутації, які сплять у клітинах легень, і переводять їх у раковий стан. Про це пише британське видання The Guardian.

Результати досліджень учених, які вони представили на конференції Європейського товариства медичної онкології, допомагають пояснити, чому так багато людей, які не палять, хворіють на рак легень. Робота є "тривожним дзвінком", який свідчить про руйнівний уплив забрудненого довкілля на здоров'я людини.

"У всьому світі людей, які зазнають упливу небезпечного рівня забруднення повітря, більше, ніж від токсичних хімічних речовин у сигаретному димі, і ці нові дані вказують на важливість вирішення проблеми здоров'я клімату для покращення здоров'я людини", — каже професор інституту Чарльз Свонтон.

За деякими оцінками, у Великій Британії від раку легень щорічно помирає до 6 тисяч людей, а в усьому світі, за даними 2019 року, ця цифра досягає 300 000. Така кількість, вважають фахівці, обумовлена наявністю в забрудненому повітрі небезпечною для здоров'я людини частинок PM2.5 .

Однак біологічна причина того, як забруднення повітря спричиняє рак, залишається незрозумілою. На відміну від куріння чи сонячного опромінення, які безпосередньо викликають мутації ДНК, пов'язані з раком легень і шкіри, забруднення повітря не провокує таких генетичних змін.

"Очевидно, що ці пацієнти хворіють на рак без мутацій, тому має відбуватися щось інше… Звичайно, рак легенів пов'язаний із забрудненням повітря, але люди в основному ігнорували це, тому що механізми, які стоять за цим, були незрозумілі", — сказав Свонтон.

Що з'ясували вчені?

Останні дослідження з'ясували, що клітини, що несуть мутації, які сплять, можуть стати раковими в разі дії частинок PM2.5. Цей забруднювач є еквівалентом іскри запалювання на газовій конфорці.

[ + – ] Мутації гена EGFR

У лабораторних дослідженнях команда Свонтона довела, що миші, у яких були сконструйовані мутації в гені EGFR, пов'язаному з раком легень, імовірність розвитку раку під час упливу забруднювальних частинок значно вища. Вони також встановили, що цей ризик опосередкований запальним білком під назвою інтерлейкін 1, бета (IL1B), який виділяється як частина імунної реакції організму на вплив PM2.5. Коли мишам давали препарати, які блокують цей білок, вони ставали менш уразливими до забруднювальних речовин.

[ + – ] Інтерлейкіни. Загальна характеристика.

Команда фахівців також проаналізувала зразки здорової легеневої тканини, взяті під час біопсії в пацієнтів, і виявила, що мутація EGFR була виявлена в кожному п'ятому зразку нормальної легені. Це говорить про те, що всі ми носимо у своїх клітинах мутації, які сплять і можуть перерости в рак, а хронічний уплив забрудненого повітря збільшує ймовірність цього.

"Це тривожний сигнал про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини. Якщо ви хочете вирішити проблему здоров'я людини, то спочатку потрібно вирішити проблему здоров'я клімату", — підсумував Свонтон.

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