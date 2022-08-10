Лікарка з Великобританії виграла в лотерею 1 млн фунтів стерлінгів і вилікувалась від раку

Жінка одержала повідомлення про виграш, коли проходила сеанс променевої терапії. Перші гроші вона витратила на годинник Apple iWatch, зараз разом із коханим пара думає про покупку будинку.

Працівниця Національної служби охорони здоров'я Англії 50-річна терапевтка Максін Ллойд виграла в лотереї 1 мільйон фунтів стерлінгів за кілька днів до повного вилікування від раку грудей. Її історію описав британський таблоїд Daily Mail.

Жінка спочатку не повірила у виграш і думала, що це розіграш. Телефонне повідомлення від банку про переказ грошей на її рахунок під час першого сеансу променевої терапії вона сплутала з повідомленням від коханого Вейна Тілбері.

[ + – ] Після виграшу в лотерею пара думає про покупку будинку

"Я пройшла курс хіміотерапії. Через кілька тижнів почалася двотижнева променева терапія. Повідомлення про виграш прийшло, коли я буквально лежала на столі. Мій телефон задзвонив, я подумала, що Вейн перевіряє, чи все зі мною гаразд", — прокоментувала Ллойд.

Лікарі сказали, що перше злоякісне утворення Ллойд видалили напередодні Різдва минулого року. Фахівці рекомендували пройти хіміо- та променеву терапію, щоб знизити ризик рецидиву.

Виграш у лотерею — куди пара витратить гроші

Перші виграні гроші Максін Ллойд витратила на годинник Apple iWatch. Зараз пара замислюється над покупкою будинку. За даними журналістів, будинок, що їм сподобався, з'явився в продажу в той день, коли вони виграли джекпот.

Дворічна німецька вівчарка Роско стала для Ллойд собакою-терапевтом і щодня змушувала її гуляти.

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"Роско був поряд зі мною — він усе відчуває", — зазначила жінка.

Можливо, що на виграні гроші вони заведуть подругу для Роско, пише таблоїд.

Фокус у травні писав, як пара з Британії зірвала джек-пот лотереї EuroMillions на 184 мільйони євро. Подружжя сказало, що виграш дав їм можливість помріяти про те, чого вони не мали раніше.

Нагадаємо, що наприкінці липня американець виграв $1,34 млрд у лотереї Mega Millions. Він купив лотерейний квиток на заправці в штаті Іллінойс.

В індійському штаті Керала художник Мохаммед Бава, що застряг у боргах, скуповував лотерейні квитки і перед продажем будинку виграв 125 тисяч доларів.