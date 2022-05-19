Перукарка із Британії виграла джек-пот у євро: 184 мільйони

44-річна Джесс та її 49-річний чоловік Джо стали найбільшими переможцями лотереї EuroMillions у Великій Британії

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Стали відомі переможці лотереї EuroMillions та володарі джек-поту в розмірі 184 мільйони євро. Ними стали Джесс та Джо Туейти з британського Глостершира. Про це пише Daily Mail.

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Купувати лотерейні білети було в родині своєрідною традицією. Батько Джесс грав у лотерею щотижня, вибираючи одні й самі числа.

"Він помер близько семи років тому і мій Джо прийняв цю естафету. Він використав ті ж числа, що і мій батько, але він частенько їх забував, або помилявся, так що наш виграш став вдалим збігом обставин", — розповіла нова мільйонерка.

Джесс разом із сестрою керує невеликою перукарнею, а її чоловік працює менеджером з продажу, за кілька місяців до свого виграшу вони лише придбали власний будинок. Вони мають двох спільних дітей.

[ + – ] Переможці лотереї EuroMillions Фото: Daily Mail

Саме Джо дізнався першим про виграш, але був такий вражений, що просто ліг назад у ліжко і не спав усю ніч.

"Я побачив, що ми виграли. Я бачив, як багато, і я не знав, що робити. Я не міг знову заснути. Я не хотів будити Джесс, тому просто лежав там, здавалося, цілу вічність", — зізнався Джо.

Поки пара ще не вирішила, що робити з грошима. Як вони кажуть: виграш дав їм можливість помріяти про те, чого вони не мали раніше.

Але поки вони влаштували сімейний обід, купили меблі для спальні й лише почали планувати велику подорож.

Джо і Джесс сказали, що хоч їхнє фінансове становище "не жахливе", але все ж таки гроші їм знадобляться. В них тепер є будинок і безліч домашніх улюбленців: поні, гекони та кури, тому вони, найімовірніше, для початку, виплатять кредит за будинок і оплатять дітям навчання.

Нагадаємо, наймолодша переможниця британської лотереї Lotto Келлі Роджерс, яка у 16 років зірвала куш у 1,875 млн фунтів стерлінгів (2,58 млн доларів), через 17 років опинилася біля розбитого корита. Вона одна виховує чотирьох дітей та живе на допомогу від держави.