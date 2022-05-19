Парикмахер из Британии выиграла джек-пот в евро: 184 миллиона

44-летняя Джесс и ее 49-летний супруг Джо стали самыми крупными победителями лотереи EuroMillions в Великобритании

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Стали известны победители лотереи EuroMillions и обладатели джек-пота в размере 184 миллиона евро. Ими стали Джесс и Джо Туэйты из британского Глостершира. Об этом пишет Daily Mail.

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Покупать лотерейные билеты было в семье своеобразной традицией. Отец Джесс играл в лотерею каждую неделю, выбирая одни и те же числа.

"Он умер около семи лет назад и мой Джо принял эту эстафету. Он использовал те же числа, что и мой отец, но он частенько их забывал, или ошибался, так что наш выигрыш стал удачным стечением обстоятельств", — рассказала свежеиспеченная миллионерша.

Джесс вместе с сестрой управляет небольшой парикмахерской, а ее супруг работает менеджером по продажам, за несколько месяцев до своего выигрыша они только обзавелись собственным домом. У них есть двое общих детей.

[ + – ] Победители лотереи EuroMillions Фото: Daily Mail

Именно Джо узнал первым о выигрыше, но был так поражен, что просто лег обратно в кровать и не спал всю ночь.

"Я увидел, что мы выиграли. Я видел, как много, и я не знал, что делать. Я не мог снова заснуть. Я не хотел будить Джесс, поэтому просто лежал там, казалось, целую вечность", — признался Джо.

Пока пара еще не решила, что делать с деньгами. Как они говорят: выигрыш дал им возможность помечтать о том, чего у них не было раньше.

Но пока они устроили семейный обед, купили мебель для спальни и только начали планировать большое путешествие.

Джо и Джесс сказали, что хоть их финансовое положение "не ужасно", но все же деньги им пригодятся. У них теперь есть дом и множество домашних питомцев: пони, гекконы и куры, так что они, скорей всего, для начала, выплатят кредит за дом и оплатят детям учебу.

Напомним, самая молодая победительница британской лотереи Lotto Кэлли Роджерс, которая в 16 лет сорвала куш в 1,875 млн. фунтов стерлингов (2,58 млн. долларов), через 17 лет оказалась у разбитого корыта. Она одна воспитывает четырех детей и живет на пособие от государства.