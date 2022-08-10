Врач из Великобритании выиграла в лотерею 1 млн фунтов стерлингов и вылечилась от рака

Женщина получила уведомление о выигрыше, когда проходила сеанс лучевой терапии. Первые деньги она потратила на часы Apple iWatch, сейчас вместе с возлюбленным пара думает о покупке дома.

Работница Национальной службы здравоохранения Англии, 50-летняя терапевт Максин Ллойд выиграла в лотерее 1 миллион фунтов стерлингов за несколько дней до полного излечения от рака груди. Ее историю описал британский таблоид Daily Mail.

Женщина поначалу не поверила в выигрыш и думала, что это розыгрыш. Телефонное уведомление от банка о переводе денег на ее счет во время первого сеанса лучевой терапии она спутала с сообщением от возлюбленного Уэйна Тилбери.

[ + – ] После віигріша в лотерею пара задумывается о покупке дома

"Я прошла курс химиотерапии. Через несколько недель началась двухнедельная лучевая терапия. Уведомление о выигрыше пришло, когда я буквально лежала на столе. Мой телефон зазвонил, я подумала, что Уэйн проверяет, все ли со мной в порядке", – прокомментировала произошедшее Ллойд.

Врачи сказали, что первое злокачественное образование Ллойд удалили в канун Рождества в прошлом году. Специалисты рекомендовали пройти химио- и лучевую терапию, чтобы снизить риск рецидива.

Выигрыш в лотерею – куда пара потратит деньги

Первые выигранные деньги Максин Ллойд потратила на часы Apple iWatch. Сейчас пара задумывается о покупке дома. По сведениям журналистов, понравившийся им дом появился в продаже в тот день, когда они выиграли джекпот.

Двухлетняя немецкая овчарка Роско стала для Ллойд собакой-терапевтом и каждый день заставляла ее гулять.

[ + – ] Овчарка Роско помогала женщине справиться с болезнью

"Роско был рядом со мной — он все чувствует", – отметила женщина.

Возможно, что на выигранные деньги они заведут подругу для Роско, пишет таблоид.

Фокус в мае писал, как пара из Британии сорвала джек-пот лотереи EuroMillions на 184 миллиона евро. Супруги сказали, что выигрыш дал им возможность помечтать о том, чего у них не было раньше.

Напомним, что в конце июля американец выиграл $1,34 млрд в лотерее Mega Millions. Он купил лотерейный билет на заправке в штате Иллинойс.

В индийском штате Керала погрязший в долгах художник Мохаммед Бава скупал лотерейные билеты и перед продажей дома выиграл 125 тысяч долларов.