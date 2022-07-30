Выиграл $1,34 млрд. Неизвестный счастливчик в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот

Это второй по величине приз с момента создания лотереи Mega Millions в 1996 году.

Американец купил лотерейный билет на заправке в штате Иллинойс и выиграл $1,34 млрд в лотерее Mega Millions. Об этом сообщает CNN.

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Имя счастливчика пока неизвестно. Выигрышный билет был куплен на заправочной станции Speedway в Дес-Плейнс, примерно в 20 милях к северо-западу от центра Чикаго.

"Мы еще ничего не слышали от победителя. Мы даже не знаем, в курсе ли он, что выиграл приз. Поэтому я призываю всех проверить свой билет", — утром 30 июля прокомментировал директор лотереи Mega Millions в штате Иллинойс Гарольд Мейс.

Журналисты также сообщают, что джекпот буквально за несколько часов вырос с $1,28 млрд до $1,34 млрд, поэтому некоторые СМИ дают неправильную цифру итогового выигрыша.

У победителя есть два варианта получения призовой суммы. Он может выбрать вариант с единовременной выплатой наличными, тогда билет принесет единовременный платеж в размере около $780 млн. Либо счастливчик может разделить платеж на 29 ежегодных выплат, тогда он сможет получить всю сумму в размере, то есть $1,34 млрд.

У владельца билета есть год после розыгрыша, чтобы получить приз. При желании он имеет право скрыть свое имя от общественности.

Заправка в Дес-Плейнс также получит $500 тыс. за продажу выигрышного билета.

Самый большой джекпот Mega Millions в размере $1,54 млрд был выигран в Южной Каролине в 2018 году. Он стал вторым по величине джекпотом среди всех лотерейных игр в США.

Лотерея Mega Millions. Другие победители

Счастливчик из Иллинойса стал не единственным победителем лотереи. Двадцать шесть билетов выиграли второстепенный приз в размере не менее $1 млн – их владельцы угадали первые пять чисел.

Шестеро из этих 26 билетов выиграли $2 млн, потому что покупатели угадали не только первые пять чисел, но и заплатили дополнительный 1 доллар, чтобы активировать игровой "множитель", позволяющий увеличивать призы, не связанные с джекпотом.

Напомним, в мае 44-летняя Джесс и ее 49-летний супруг Джо стали самыми крупными победителями лотереи EuroMillions в Великобритании. Они выиграли джекпот в размере 184 миллиона евро.

В январе этого года житель США выиграл свой четвертый джек-пот в жизни и получил $1 млн. Счастливчик поделился, что секрет его успеха в том, что он тратит много денег на лотерейные билеты.