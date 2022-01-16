Житель США выиграл свой четвертый джек-пот в жизни и получил $1 млн

Счастливчик поделился, что секрет его успеха в том, что он тратит много денег на лотерейные билеты.

Житель Пенсильвании выиграл приз в 1 миллион долларов по лотерейному билету со скидкой, что стало его четвертым крупным лотерейным джекпотом с 1999 года. The Digilal.

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55-летний Майк Лучано из Алтуны подтвердил, что 6 января он выиграл приз в размере 1 миллиона долларов по 20-долларовому лотерейному билету, в четвертый раз, когда он посетил штаб-квартиру лотереи d Пенсильвании, чтобы получить главный приз.

Лучано ранее выиграл лотерейный приз в размере 500 тыс. долларов в январе 2021 года, приз в размере 3 миллионов долларов в лотерейном билете в 2016 году и приз в размере 100 тыс. долларов в розыгрыше Cash 5 в 1999 году.

Мужчина сказал после получения своего приза 2021 года, что его удача исходит от того, что он тратит большую сумму денег, но отказался сообщить, сколько именно каждую неделю.

"Я убежден, что никто не выигрывает столько раз. Я пристрастился к этому", — сообщил везунчик.

Он предупредил других, чтобы они не пытались повторить его подвиг.

"Люди не должны делать то, что делаю я", — сказал он.

Мужчина добавил, что благодарен судьбе за свои выигрыши и отметил, что другие люди не должны рассчитывать на такую же удачу.

Напомним, что житель Херсона выиграл в лотерею "КЕНО" 250 тыс. гривен и стал обладателем самого крупного выигрыша лотереи в 2021 году.

Еще сообщалось, что клиентки фитнес-клуба сорвали джекпот в лотерее и получили по $1,5 млн каждая.