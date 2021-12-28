Житель Херсона выиграл самый большой приз лотереи "КЕНО" в этом году

Удачливый игрок решил удвоить ставку, и в результате выиграл 250 000 гривен.

Житель Херсона в понедельник 27 декабря выиграл в лотерею "КЕНО" 250 000 гривен и стал обладателем самого крупного выигрыша лотереи в 2021 году. Об этом информирует сайт Украинской национальной лотереи.

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Удачливый участник лотереи приобрел счастливый билет 21 декабря в магазине "Оптика", расположенном в Херсоне по улице Лавренова.

Во время розыгрыша под №7560 онлайн-игрок угадал 8 из 8 номеров и выиграл 125 000 гривен. Но из-за того, что игрок использовал дополнительную опцию "КЕНО" и удвоил ставку, сумма выигрыша также удвоилась и составила 250 000 грн.

Ранее Фокус сообщил о невероятном выигрыше в Австралии, где 55 посетительниц фитнес-клуба сорвали джекпот в лотерее на сумму 80 млн долларов. Женщины скинулись по 5 долларов на билеты и один из них стал выигрышным, что сделало их миллионершами в один миг.

Американка осталась без джекпота в 26 млн долларов из-за того, что постирала выигрышный билет, который безнадежно испортился.