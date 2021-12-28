Житель Херсона виграв найбільший приз цьогорічної лотереї "КЕНО"

Удачливий гравець вирішив подвоїти ставку та в результаті виграв 250 000 гривень.

Житель Херсона в понеділок 27 грудня виграв у лотерею "КЕНО" 250 000 гривень і став володарем найбільшого виграшу лотереї у 2021 році. Про це повідомляє сайт Української національної лотереї.

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Успішний учасник лотереї придбав щасливий квиток 21 грудня в магазині "Оптика", розташованому в Херсоні на вулиці Лавренова.

Під час розіграшу за №7560 онлайн-гравець угадав 8 із 8 номерів і виграв 125 000 гривень. Але через те, що гравець використав додаткову опцію "КЕНО" та подвоїв ставку, сума виграшу також подвоїлася та становила 250 000 грн.

Раніше Фокус повідомив про неймовірний виграш в Австралії, де 55 відвідувачок фітнес-клубу зірвали джекпот у лотереї на суму 80 млн доларів. Жінки скинулися по 5 доларів на квитки, і один з них став виграшним, що зробило їх мільйонерками в одну мить.

Американка залишилася без джекпоту у 26 млн доларів через те, що випрала виграшний квиток, який безнадійно зіпсувався.