Клієнтки фітнес-клубу зірвали джекпот у лотереї та отримали по $1,5 млн кожна

Кожна жінка скинулася на квиток по $5, і серед 50 комбінацій одна у квитку виявилася виграшною.

55 відвідувачок спортзалу в Белдоні, передмісті Перта, столиці штату Західна Австралія відразу стали мільйонерками, зірвавши джекпот Powerball Lotto на суму $80 млн, повідомляє ABC News. Наразі кожна з них отримає близько $1,45 млн.

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За словами однієї з переможниць, Лорни Кук, яку тепер називають "Удачлива Лорна", коли вона дізналася про виграш, то спочатку подумала, що це жарт. Її подруги зі спортзалу на той момент були на святковій вечері, куди вона не потрапила через інший захід.

[ + – ] Новоспечені мільйонерки з Перту Фото: smh.com.au

"Коли я прийшла додому і перевірила телефон, у мене були пропущені дзвінки від жінки зі спортзалу. Я подумала: "Навіщо вона мені телефонує?". Тому я написала їй "Чому ти телефонуєш мені?" Тобі краще зателефонувати мені, щоб почути, що ми виграли Powerball", – розповіла Лорна.

Подруга додала, що все це не жарт і покликала її на вечерю до місцевого ресторанчика, де решта щасливиць уже святкувала свою перемогу.

"Мені знадобилося близько 10 хвилин, щоб дістатися туди, і коли я увійшла, усі плакали та обіймали одна одну", — зізналася жінка.

Щасливий квиток придбала власниця зали Curves Beldon С'ю в газетному кіоску в Ocean Reef, а кожна жінка вклала в нього по $5 доларів. Лорна, яка згадується вище, зізналася, що скидалася на його покупку, збираючи монети по всій машині. Виграшні номери були в останньому рядку квитка.

[ + – ] Кожна з жінок отримає $1,45 млн Фото: smh.com.au

"Я відчуваю себе найбільшим Санта-Клаусом у світі наразі, тому що я придбала цей квиток для цих жінок, і він змінює все їхнє життя, і це дійсно приголомшливо. Я знаю кожну з цих жінок, і всі вони наймиліші і найдобріші люди, які трапляються в нашому тренажерному залі, який більший за тренажерний зал – це як маленький соціальний клуб для жінок середнього віку", – заявила вона журналістці.

Виконавчий директор Lotterywest Джеремі Габбл сказав, що ця перемога стала історичним моментом.

"Завжди неймовірно зустріти наших переможців і зустріти таку велику групу переможців синдикату, які можуть розділити чари і радість — просто чудово", — зазначив він.

Цей виграш перевершує попередній найвищий виграш у лотерею WA в розмірі $50 млн у 2015 році.

Найбільшим призом першого дивізіону, виграним фізичною особою в Австралії, став квиток на $107 млн, проданий сіднейській медсестрі у 2019 році.

Нагадаємо, в Австралії невідомий зірвав джекпот у лотерею Set for Life, вигравши $4,8 млн. Попри те, що з моменту розіграшу минув майже рік, він досі не забрав свого виграшу.