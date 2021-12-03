Клиентки фитнес-клуба сорвали джекпот в лотерее и получили по $1,5 млн каждая

Каждая женщина скинулась на билет по $5, и среди 50 комбинаций одна в билете оказалась выигрышной.

55 посетительниц спортзала в Белдоне, пригороде Перта, столицы штата Западная Австралия в одночасье стали миллионершами, сорвав джекпот Powerball Lotto на сумму $80 млн, сообщает ABC News. Теперь каждая из них получит около $1,45 млн.

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По словам одной из победительниц, Лорны Кук, которую теперь зовут "Удачливая Лорна", когда она узнала о выигрыше, то сначала подумала, что это шутка. Ее подруги по спортзалу в тот момент были на праздничном ужине, куда она не попала из-за другого мероприятия.

[ + – ] Новоиспеченные миллионерши из Перта Фото: smh.com.au

"Когда я пришла домой и проверила телефон, у меня были пропущенные звонки от женщины из спортзала. Я подумала:"Зачем она мне звонит?". Поэтому я написала ей "Почему ты звонишь мне?", а затем прочитала от нее сообщение: "Тебе лучше позвонить мне, чтобы услышать, что мы выиграли Powerball", – рассказала Лорна.

Подруга добавила, что все это не шутка и позвала ее на ужин в местный ресторанчик, где остальные счастливицы уже праздновали свою победу.

"Мне потребовалось около 10 минут, чтобы добраться туда, и когда я вошла, все плакали и обнимали друг друга", – призналась женщина.

Счастливый билет купила владелица зала Curves Beldon Сью в газетном киоске в Ocean Reef, а каждая из женщин вложила в него по $5 долларов. Лорна, которая упоминается выше, призналась, что скидывалась на его покупку, собирая монеты по всей машине. Выигрышные номера были в последней строке билета.

[ + – ] Каждая из женщин получит по $1,45 млн Фото: smh.com.au

"Я чувствую себя самым большим Санта-Клаусом в мире на данный момент, потому что я купила этот билет для этих женщин, и он меняет всю их жизнь, и это действительно потрясающе. Я знаю каждую из этих женщин, и все они самые милые и добрые люди, которые встречаются в нашем тренажерном зале, который больше, чем тренажерный зал – это как маленький социальный клуб для женщин среднего возраста", – заявила она журналистке.

Исполнительный директор Lotterywest Джереми Хаббл сказал, что эта победа стала историческим моментом.

"Всегда невероятно встретить наших победителей и встретить такую ​​большую группу победителей синдиката, которые все могут разделить волшебство и радость – просто замечательно", – отметил он.

Этот выигрыш превосходит предыдущий самый высокий выигрыш в лотерею WA в размере $50 млн в 2015 году.

Самым крупным призом первого дивизиона, выигранным физическим лицом в Австралии, стал билет на $107 млн, проданный сиднейской медсестре в 2019 году.

Напомним, в Австралии неизвестный сорвал джек-пот в лотерею Set for Life, выиграв $4,8 млн. Несмотря на то, что с момента розыгрыша прошел почти год, он до сих пор не забрал свой выигрыш.