В Австралии неизвестный сорвал джек-пот в лотерею, но уже полгода не забирает приз

У жителя штата Виктория остался только один месяц, чтобы предъявить свои права на 4,8 миллиона долларов

В Австралии неизвестный счастливчик сорвал джек-пот в лотерею Set for Life, выиграв 4,8 миллиона долларов. Однако уже полгода не забирает свой приз. Организаторы просят его явиться за выигрышем. Об этом пишет Daily Mail.

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У него остался только один месяц, чтобы предъявить свои права. Выигрышный билет был приобретен еще 22 января в городе Эчуке, штат Виктория. Поскольку билет не был зарегистрирован на онлайн-аккаунт или любой документ, официальные лица The Lott не имеют возможности связаться с победителем и должны ждать, пока он сам не объявится, чтобы забрать свой приз.

Если в течении месяца он не появится, то позже ему придется обращаться в Управление государственных доходов штата Виктория. Так что организаторы лотереи просят всех "проверить свои билеты".

"Люди говорят нам, что находят свои выигрышные билеты в самых необычных местах: в бардачках машин, на дне старых сумок. Или они прячутся на виду: в кошельке, или пришпилены магнитом на холодильник", — рассказали в компании.

"Мы надеемся, что победитель все же придет за деньгами. Мы не хотим, чтобы этот победитель упустил этот фантастический приз, который действительно сделал его жизнь лучше", — отметили в The Lott.

У джек-пота этой лотереи есть особенность. Сразу все деньги победителю не достанутся. Однако он станет получать по 20 тысяч долларов в месяц в течение следующих 20 лет.

Напомним, в США женщина утверждает, что купила выигрышный билет в розыгрыше калифорнийской лотереи, оставила его в кармане брюк, и он безнадежно испортился во время стирки. Теперь она претендует на 26 миллионов долларов.

Фокус рассказывал также о британке, которая в 16 лет выиграла почти два миллиона фунтов, после чего всё потеряла и теперь живет на пособие.