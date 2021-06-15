В Австралії невідомий зірвав джекпот у лотерею, але вже півроку не забирає приз

У жителя штату Вікторія залишився тільки один місяць, щоб пред'явити свої права на 4,8 мільйони доларів

В Австралії невідомий щасливчик зірвав джекпот у лотерею Set for Life, вигравши 4,8 мільйони доларів. Однак, уже півроку не забирає свій приз. Організатори просять його з'явитися за виграшем. Про це пише Daily Mail.

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У нього залишився тільки один місяць, щоб пред'явити свої права. Виграшний квиток був придбаний ще 22 січня в місті Ечука, штат Вікторія. Оскільки квиток не був зареєстрований на онлайн-акаунт або будь-який документ, офіційні особи The Lott не мають можливості зв'язатися з переможцем і повинні чекати, поки він сам не з'явиться, щоб забрати свій приз.

Якщо протягом місяця він не з'явиться, то пізніше йому доведеться звертатися в Управління державних доходів штату Вікторія. Тому організатори лотереї просять всіх "перевірити свої квитки".

"Люди кажуть нам, що знаходять свої виграшні квитки в дуже незвичайних місцях: у бардачку машини, на дні старих сумок. Або вони ховаються перед очима: у гаманці, або пришпилені магнітом на холодильник", — розповіли в компанії.

"Ми сподіваємося, що переможець усе ж прийде за грошима. Ми не хочемо, щоб цей переможець упустив цей фантастичний приз, який дійсно зробив його життя кращим", — зазначили в The Lott.

У джекпоту цієї лотереї є особливість. Відразу всі гроші переможцю не дістануться. Однак, він стане отримувати по 20 тисяч доларів на місяць протягом наступних 20 років.

Нагадаємо, що в США жінка стверджує, що купила виграшний квиток у розіграші каліфорнійської лотереї, залишила його в кишені штанів, і він безнадійно зіпсувався під час прання. Тепер вона претендує на 26 мільйонів доларів.

Фокус розповідав також про британку, яка в 16 років виграла майже два мільйони фунтів, після чого все втратила і тепер живе на допомогу.