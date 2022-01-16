Житель США виграв свій четвертий джек-пот у житті та отримав $1 млн

Щасливий поділився, що секрет його успіху в тому, що він витрачає багато грошей на лотерейні квитки.

Житель Пенсільванії виграв приз у 1 мільйон доларів за лотерейним квитком зі знижкою, що стало його четвертим великим лотерейним джекпотом з 1999 року. The Digilal.

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55-річний Майк Лучано з Алтуни підтвердив, що 6 січня він виграв приз у розмірі 1 мільйон доларів за 20-доларовим лотерейним квитком, вчетверте, коли він відвідав штаб-квартиру лотереї в Пенсільванії, щоб отримати головний приз.

Лучано раніше виграв лотерейний приз у розмірі 500 тис. доларів у січні 2021 року, приз у розмірі 3 мільйонів доларів у лотерейному квитку у 2016 році та приз у розмірі 100 тис. доларів у розіграші Cash 5 у 1999 році.

Чоловік сказав після отримання свого призу 2021 року, що його успіх в тому, що він витрачає велику суму грошей, але відмовився повідомити, скільки саме щотижня.

"Я переконаний, що ніхто не виграє стільки разів. Я пристрастився до цього", — повідомив везунчик.

Він попередив інших, щоб не намагалися повторити його подвиг.

"Люди не повинні робити те, що я роблю", — сказав він.

Чоловік додав, що вдячний долі за свої виграші та зазначив, що інші люди не повинні розраховувати на такий самий успіх.

Нагадаємо, що мешканець Херсона виграв у лотерею "КЕНО" 250 тис. гривень і став володарем найбільшого виграшу лотереї у 2021 році.

Ще повідомлялося, що клієнтки фітнес-клубу зірвали джекпот у лотереї та отримали по $1,5 млн кожна.