Виграв $1,34 млрд. Невідомий щасливчик у США купив лотерейний квиток і зірвав джекпот

Це другий за величиною приз із моменту створення лотереї Mega Millions у 1996 році.

Американець купив лотерейний квиток на заправці в штаті Іллінойс і виграв $1,34 млрд у лотереї Mega Millions. Про це повідомляє CNN.

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Ім'я щасливчика поки що невідоме. Виграшний квиток був куплений на заправній станції Speedway у Дес-Плейнс, приблизно за 20 миль на північний захід від центру Чикаго.

"Ми ще нічого не чули від переможця. Ми навіть не знаємо, чи в курсі він, що виграв приз. Тому я закликаю всіх перевірити свій квиток", — уранці 30 липня прокоментував директор лотереї Mega Millions у штаті Іллінойс Гарольд Мейс.

Журналісти також повідомляють, що джекпот буквально за кілька годин зріс із $1,28 млрд до $1,34 млрд, тому деякі ЗМІ дають неправильну цифру підсумкового виграшу.

Переможець має два варіанти отримання призової суми. Він може вибрати варіант із одноразовою виплатою готівкою, тоді квиток принесе одноразовий платіж у розмірі близько $780 млн. Або щасливчик може розділити платіж на 29 щорічних виплат, тоді він зможе отримати всю суму, тобто $1,34 млрд.

Власник квитка має рік після розіграшу, щоб отримати приз. За бажання він має право приховати своє ім'я від громадськості.

Заправка в Дес-Плейнс також отримає $500 тис. за продаж виграшного квитка.

Найбільший джекпот Mega Millions у розмірі $1,54 млрд був виграний у Південній Кароліні у 2018 році. Він став другим за величиною джекпотом серед усіх лотерейних ігор у США.

Лотерея Mega Millions. Інші переможці

Щасливчик із Іллінойсу став не єдиним переможцем лотереї. Двадцять шість квитків виграли другорядний приз у розмірі щонайменше $1 млн — їхні власники вгадали перші п'ять чисел.

Шестеро з цих 26 квитків виграли $2 млн, тому що покупці вгадали не лише перші п'ять чисел, а й заплатили додатковий 1 долар, щоб активувати ігровий "множник", що дозволяє збільшувати призи, не пов'язані з джекпотом.

Нагадаємо, у травні 44-річна Джесс і її 49-річний чоловік Джо стали найбільшими переможцями лотереї EuroMillions у Великій Британії. Вони виграли джекпот у розмірі 184 мільйони євро.

У січні цього року мешканець США виграв свій четвертий джек-пот у житті й отримав $1 млн. Щасливчик поділився, що секрет його успіху в тому, що він витрачає багато грошей на лотерейні квитки.