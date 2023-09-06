Археологи нашли единственную в своем роде доску для настольной игры, ей более 2 тыс. лет (фото)

Во время археологических раскопок в древнем городе Даскилейон исследователи нашли терракотовую игровую доску для игры в кости, датированную пятым веком до н. э.

Историческое значение города можно проследить до прибытия царя Даскилоса из Сард, столицы древнего Лидийского царства, около седьмого века до н. э. Это переселение вызвано тогдашними династическими спорами. Его сын, Гигес, родился в Даскилейоне, но впоследствии вернулся в Лидию и взошел на престол. После того, как он стал царем Лидии, город получил название Даскилейон — место Даскилоса — около 650 г. до н. э., пишет Arkeonews.

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Благодаря стратегическому географическому расположению Даскилейон превратился в грозную крепость, тщательно реконструированную и поддерживаемую на высоком уровне экономической активности последующими цивилизациями, включая фригийцев, лидийцев, ахеменидов, македонцев и даже византийцев. Недавние археологические исследования в этом древнем городе проводятся под руководством профессора Каана Ирена из Университета Мугла Ситки Кочмана.

В результате раскопок найден артефакт, украшенный фригийской надписью "Игра в кости Багабазоса" Фото: АА

В результате раскопок найден артефакт, украшенный фригийской надписью "Игра в кости Багабазоса". Профессор Ирен рассказал о находке, отметив ее историческое значение: "Эти археологические данные, касающиеся игровой доски, датированной пятым веком до нашей эры, являются беспрецедентным открытием в Анатолии и первым подобным открытием в Даскилейоне".

Кроме того, профессор Ирен отметил, что во время раскопок ученые нашли остатки входной стены города, датируемой восьмым веком до нашей эры, а также башню, характеризующуюся невероятной толщиной в восемь метров. Эти находки продолжают обогащать наше понимание истории и наследия древнего города Даскилейон.

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