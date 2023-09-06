Грядет онкопокалипсис. Количество случаев рака у людей моложе 50 возросло почти в два раза

Ученые бьют тревогу, так как количество больных молодых людей сильно возросло за последние десятилетия, а их прогнозы сулят еще более мрачную картину.

Новое исследование выявило, что всего за три десятилетия число людей моложе 50 лет, у которых диагностирован рак, выросло почти на 80%, на фоне уже спрогнозированного онкологического цунами. Исследование является самым масштабным в своем роде и представляет собой глобальную перспективу. По его данным ежегодно от рака умирает уже более миллиона человек в возрасте до 50 лет, пишет The Guardian.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Главный вопрос, который волнует системы здравоохранения по всему миру и ученых заключается в причинах такого резкого роста заболеваемости. Пока исследователи собирают воедино эту загадку, предполагается, что здесь играют роль несколько факторов. К ним относятся нездоровое питание, чрезмерное употребление алкоголя и табака, недостаточная физическая активность и растущий уровень ожирения. Пропагандируя здоровый образ жизни, мы можем потенциально снизить риски, считают авторы.

Изменения в рейтинге беспощадных убийц

Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему, на него приходится наибольшее число случаев заболевания и смертей. Однако это не единственный вид рака, число случаев которого растет. В период с 1990 по 2019 год наиболее быстрыми темпами росли случаи раннего рака трахеи и простаты. Напротив, число случаев рака печени на ранних стадиях ежегодно снижалось примерно на 2,88%.

К регионам, наиболее подверженным этому росту, относятся Северная Америка, Океания и Западная Европа. Однако важно понимать, что эта проблема характерна не только для стран с высоким уровнем дохода. В странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Океании, Восточной Европе и Центральной Азии, также отмечается высокий уровень смертности среди лиц моложе 50 лет.

Мрачная картина будущего

Несмотря на важность информированности, не следует торопиться с выводами и укоренять названые числа и проценты, как истину. Ведь учитывая тенденции последних 30 лет, исследователи прогнозируют, что к 2030 г. число случаев раннего начала рака и связанной с ним смертности увеличится еще на 31% и 21%. Наибольшую группу риска, по-видимому, составляют люди в возрасте от 40 лет.

Наряду с ранее упомянутыми факторами, такими как питание и образ жизни, могут играть роль генетические факторы. Красное мясо, соленая пища, низкое потребление фруктов и молока считаются факторами риска развития распространенных онкологических заболеваний у людей моложе 50 лет. А такие привычки, как недостаточная физическая активность, лишний вес и повышенный уровень сахара в крови, еще больше усиливают риск.

Доктор Клэр Найт из Cancer Research UK, не имеющая отношения к исследованию, напоминает, что к этим данным следует подходить с осторожностью. Она подчеркнула, что рак — это преимущественно болезнь пожилого возраста, большинство диагнозов ставится лицам старше 50 лет. Она также подчеркнула важность дальнейших исследований для определения конкретных причин возникновения рака в раннем возрасте.

Все в наших руках

Информированность — это первый шаг к действиям. Исследование указывает на важность соблюдения сбалансированной диеты, физической активности, снижения потребления алкоголя и табака, а также соблюдения правил безопасности при пребывании на солнце для потенциального снижения риска развития рака. Таким образом, хотя очень важно осознавать растущие цифры, не менее важно знать, что в нашем распоряжении есть инструменты и знания, позволяющие изменить ситуацию. А учитывая неумолимость и внезапность развития рака, серьезно подходить к заботе о своем здоровье стоит начинать уже сейчас, чтобы обезопасить свое беззаботное будущее.

Ранее Фокус писал о признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, что популярные витамины могут провоцировать развитие рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.