Три месяца ада на Земле. Ученые назвали самый жаркий период за всю историю

Исследователи признали, что лето 2023 года выдалось самым знойным в Северном полушарии за всю историю наблюдений.

За последние три месяца человечество в полной мере прочувствовало последствия климатического кризиса, который обрушился на Землю: заоблачные температуры, жестокие волны жары и интенсивные лесные пожары буквально обожгли планету, пишет Gizmodo.

В результате все это привело к тому, что лето 2023 года в Северном полушарии стало самым жарким за всю историю. Об этом заявили Всемирная метеорологическая организация ООН и Европейская климатическая служба Copernicus.

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Впервые предположение о том, что лето этого года может стать самым жарким за всю историю наблюдений появилось, когда метеорологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю июля. Как и предполагали ученые, август не заставил себя ждать и стал самым жарким за всю историю, причем отрыв с предыдущими показателями оказался весьма большим. Более того, наблюдения показывают, что август 2023 года стал вторым после июля нынешнего года самым жарким месяцем в истории. По данным исследователей Copernicus последний месяц нынешнего лета оказался почти на 1,5 градуса по Цельсию теплее, чем в доиндустриальные годы.

Исследователи считают, что существует связь между невероятной жарой, которая обрушилась на Землю, и годом формирования Эль-Ниньо, вступившим в 2023 году в свои права в Тихом океане. Например, предыдущий Эль-Ниньо наблюдался в Тихом океане в 2016 году, при этом ученые также наблюдали усиление волн тепла — тогда был установлен ряд новых температурных рекордов.

Отметим, что глобальная температура Земли неумолимо повышалась со времен индустриализации. Основной причиной этого роста считается деятельность человека, в особенности повсеместного сжигания ископаемого топлива.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, у человечества есть крайне мало времени, чтобы избежать дальнейшего потепления. Климатический кризис уже начался, а потому в дальнейшем ситуация будет лишь усложняться — нам стоит уже сегодня предпринять некоторые шаги, которые позволят избежать худшего климатического сценария.

К слову, жара в этом году обрушилась не только на сушу, но и на океан. В некоторых морских регионах температура поверхности воды достигла пиковой отметки — в результате ученые были вынуждены объявить эвакуацию кораллов и других видов.

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