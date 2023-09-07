На острове Арран ученые обнаружили неолитический памятник: он один из самых полных в Британии (фото)

Во время раскопок на острове Арран, Шотландия, команда исследователей обнаружила неолитический курсус. Этот тип памятника является одним из древнейших из построенных в Британии и имеет значительные размеры — 1,1 километра в длину и 50 метров в ширину.

Курсус — это большой неолитический памятник, состоящий из одного или нескольких прямоугольных ограждений. Арранский курсус отличается широким сочетанием каменных, земляных и дерновых насыпей, охватывающих весь его периметр. Детали опубликованы на сайте Университета Глазго.

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По предварительным оценкам, памятник может датироваться 3500 годом до нашей эры. Примечательно, что это место является самым полным примером таких памятников, обнаруженных в Британии, поэтому возможность исследовать курсус является чрезвычайно редкой и увлекательной перспективой.

В пределах торфяника найдены доисторические границы полей, мысы и круглые дома — некоторые из них потенциально могут быть современными курсами. Кроме того, обнаружены обработанные почвы периода бронзового века, что дает возможность понять как практики земледелия и поселения связаны с памятником.

Ученые исследовали территории, прилегающие к курсусу, чтобы получить образцы для датировки и другие важные экологические доказательства, которые, в свою очередь, углубят наше понимание использования и управления этим важным ландшафтом. Кроме того, полученные данные станут важной информацией для нынешней стратегии восстановления исторического ландшафта региона.

Раскопки на берегу реки в Друмадуне Фото: Dr Kenny Brophy

Доктор Эмма Дженкинс, доцент кафедры археологии Борнмутского университета, прокомментировала открытие: "Как геоархеолог я особенно взволнована открытием хорошо сохранившихся почв, одновременно с созданием курсуса, что означает, что мы можем исследовать, как люди использовали и изменяли этот ландшафт со времен первых фермерских общин в Британии".

Ники Уайтхаус, профессор археологии Университета Глазго, сказал: "Первоначальные открытия показывают очень необычное сочетание церемониального памятника в доисторическом фермерском ландшафте. Это часть континуума, который, вероятно, связан с ритуальным местом в Макри-Мур, вероятно, является частью чего-то гораздо большего. Научная работа позволит нам понять, каких животных и растений выращивали люди, как люди повлияли на ландшафт — и что мы можем извлечь из этого сегодня".

Это исследование привлекло экспертов из различных учреждений, включая университеты Биркбека, Рединга, Ковентри, Бирмингема и Саутгемптона, а также археологов из Археологии Шотландии и Исторической среды Шотландии.

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