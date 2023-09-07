Самое высокое дерево на Земле. Ученые рассказали, на сколько оно еще может вырасти

Официально самое высокое дерево на планете находится в Калифорнии и достигает в высоту почти 116 метров, однако исследователи отмечают, что теоретический предел еще выше.

Наша планета огромна и уникальна, в самых потаенных ее уголках скрывается множество удивительных животных, насекомых или растений. Леса не просто так называют "зелеными легкими" планеты, ведь именно они отвечают за количество столь необходимого человечеству кислорода на планете, пишет Science Focus.

Официально зарегистрированное самое высокое дерево на Земле находится в Калифорнии США. Им считается гигантская секвойя, которая была идентифицирована еще в 2006 году. Исследователи отмечают, размеры дерева весьма впечатляющие: в высоту секвойя достигает 115,85 метров, а его ширина составляет около 7 метров. Для сравнения статуя Свободы в Нью-Йорке имеет высоту всего 93 метра, в то время как лондонский Биг-Бен достигает в высоту 96 метров.

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Несмотря на весьма впечатляющие размеры калифорнийской секвойи, ученые полагают, что в действительности некоторые деревья могут достигать куда большей высоты. Ученые отмечают, что деревья вырастают очень высокими при условии наличия трех факторов:

большого количества воды;

большого количества питательных веществ;

наличия конкуренции за солнечный свет.

По мере того как деревья тянутся вверх гравитация становится все сильнее. Исследователи отмечают, что растения и деревья переносят воду к своим листьям для фотосинтеза в трубке, называемой ксилемой.

Однако если воды недостаточно или гравитация слишком сильная, этот столб воды буквально может разорваться, создав потенциально смертельные пузырьки воздуха. В результате ученые пришли к выводу, что существует верхний предел, выше которого дерево едва ли способно вырастить — он находится на отметке от 122 до 130 метров. Таким образом самое высокое дерево, растущее сегодня на Земле, почти достигла своего теоретического максимума.

Ранее Фокус писал о том, что в самом глубоком каньоне в мире обнаружено дерево-рекордсмен.