Расшифрованная заново надпись времен Первого Храма может пролить свет на библейскую "Соляную долину"

"Соляная долина" упоминается в различных библейских текстах, включая 2 Самуила 8:13 и Псалмы 60:2. Эти упоминания касаются царя Давида, который в псалме выражает благодарность Богу за свою победу в Соляной долине.

Хотя находка четырех римских мечей возрастом 1900 лет доминировала в заголовках новостей, исследование Асафа Гаера надписи времен Первого храма также заслуживает внимания. Они имели целью задокументировать надпись с помощью мультиспектральной визуализации, пишет The Times of Israel.

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В исследовании ученым помогал Шай Халеви, фотограф из Управления древностей Израиля (IAA). Гайер поделился впечатлениями от исследования: "Когда вы заходите в пещеру, всегда есть ощущение, что что-то найдете".

Надпись впервые обнаружила в 1973 году Офра Ахарони, преподавательница полевой школы Эйн-Геди. После непродолжительных раскопок 1974 года Пессах Бар-Адон опубликовал надпись в 1975 году.

Гайер объяснил, что в 1975 году Бар-Адон интерпретировал текст как чтение: "Благословен Бог (Адонай) / Благословен ХХХ / Благословен Бог (Элохим)". Однако Гайер подозревал, что современные технологии смогут обнаружить дополнительные буквы, которые прольют больше света на его значение.

Возле пещеры Эйн-Геди с видом на Мертвое море, где нашли четыре римских меча возрастом 1900 лет Фото: Israel Antiquities Authority

Хотя результаты оставались частичными, Гаер разглядел буквы bet, gimmel и yud идущие за словом "Благословенный". Также была заметна точка, разделяющая слова, характерная для эпохи Первого Храма. Исследователь интерпретировал надпись как "в долине", используя вариант написания, присутствующий в нескольких библейских ссылках.

Опираясь на это открытие, Гайер предположил, что следующими буквами могут быть heh, mem, lamed и het, что на английском может быть переведено как "соль".

"Соляная долина" упоминается в различных библейских текстах, включая 2 Самуила 8:13 и Псалмы 60:2. Эти упоминания касаются царя Давида, который в псалме выражает благодарность Богу за свою победу в Соляной долине.

Ученый представил свои первые результаты на конференции IAA и намерен опубликовать научную статью после дальнейших исследований.

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