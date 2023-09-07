18 месяцев жила на грани смерти: врачи забыли в теле у женщины инструмент размером с тарелку

Вопиющий случай халатности, поставивший жизнь перенесшей кесарево женщины под угрозу, обнаружился лишь спустя полтора года постоянных жалоб на боль в брюшной полости.

В Новой Зеландии произошел довольно неприятный инцидент: в теле пациентки был обнаружен хирургический инструмент спустя 18 месяцев после операции. Женщине в возрасте 20 лет было проведено плановое кесарево сечение. Внутри ее тела был обнаружен хирургический инструмент, известный как раневой ретрактор Алексиса. О том, как забывчивость врачей оставила женщину жить с инородным и опасным предметом внутри, пишет Futurism.

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Раневой ретрактор Алексиса — это медицинское устройство, используемое во время операций для защиты раны и обеспечения хорошего обзора места операции. Изготовленный из гибкого материала, он предназначен для защиты краев разреза, минимизируя возможное повреждение тканей и снижая риск инфицирования операционного поля. Благодаря возможности атравматического втягивания на 360 градусов оно облегчает проведение операций во многих областях медицины, например, при кесаревом сечении.

Кесарево было проведено женщине в 2020 году. Однако ретрактор был обнаружен лишь полтора года спустя, в 2021 году. Это шокирующее открытие случилось, когда женщина прошла компьютерную томографию брюшной полости. За это время она неоднократно обращалась к врачу из-за нарастающих болей в области живота.

Тревожная находка обнаружилась в той же больнице Окленда, где ей было сделано кесарево сечение. Хотя подробности пока неясны, предполагается, что этот инструментальный недосмотр произошел из-за осложнений во время беременности и "повышенной массы тела матери", что означает, что у пациентки был избыточный вес. Проведенные ранее исследования показали, что на оказание медицинской помощи могут влиять определенные предубеждения, а значит, послеродовая боль пациентки могла быть воспринята не так серьезно из-за таких факторов, как ее вес или пол, предполагающих, что это были привычные для ее категории побочные эффекты.

История несчастной женщины, которая чудом избежала серьезных воспалительных процессов и, возможно, смерти, напоминает нам, что иногда, прислушиваться к организму больше, чем к врачам, все же стоит. Если вы чувствуете, что вам, вопреки советам и выписанным лекарствам, не помогают имеющиеся методы лечения, стоит гнуть свое и добиваться дополнительных анализов и обследований. Возможно, стоит сходить к другим специалистам и выслушать заключения нескольких врачей, для подтверждения или опровержения опасений.

В любом случае, ситуации с оставлением хирургических инструментов у пациентов в теле после операции редки, но очень серьезны. Эта история подчеркивает важность тщательного медицинского обслуживания и необходимость постоянного анализа и совершенствования практики работы медицинских учреждений. Каждый человек заслуживает высококлассного медицинского обслуживания, и очень важно недопущение подобных ошибок в будущем.

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