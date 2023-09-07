Завтрак изменит все. Ученые узнали, что питание помогает настраивать наши биологические часы

Способ справиться с побочными эффектами смены часовых поясов и работы в ночное время открыли ученые, изучив наш желудок.

Для многих неудобства, связанные со сменой часовых поясов, являются небольшой платой за удовольствие от путешествия странами. Для борьбы с этим чувством кто-то потянется к кофе, а кто-то предпочтет вздремнуть. Наука также уже предлагала несколько методов борьбы, но ученые открыли новый, действенный способ, пишет ScienceAlert.

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Теперь исследователи из США предлагают новый совет: плотно завтракать. Это может показаться очевидным решением, но их исследование показывает, что время приема пищи может быть самым быстрым способом перевести наши внутренние часы, что также может быть полезно для сменных работников.

Итон Хуанг, прикладной математик из Северо-Западного университета в Иллинойсе, объясняет: "Более плотный прием пищи ранним утром в новом часовом поясе может помочь преодолеть смену часовых поясов". Однако постоянно менять время приема пищи или есть поздно не рекомендуется, поскольку это серьезно нарушает наши внутренние часы.

В человеческом организме существует внутренняя система отсчета времени, известная как циркадный ритм. Этот ритм, подобно дирижеру, управляющему оркестром, регулирует многие наши функции и контролируется биологическими часами в нашем мозге.

Хуанг и ее команда взялись за грандиозную задачу моделирования циркадных ритмов. Они использовали ряд математических формул, которые имитируют работу нашего организма. Сосредоточив внимание как на сложной взаимосвязи белков в клетках, так и на главных часах в мозге, они разработали модель, дающую достаточно полное представление о системе отсчета времени в нашем организме.

Интересно, что в нем существуют не только одни часы. В то время как центральные главные часы в нашем мозге реагируют на свет, почти во всех органах есть множество других, более мелких часов, которые в первую очередь реагируют на пищу.

Результаты исследования также затрагивают тему старения. Почему пожилые люди чаще страдают от смены часовых поясов? Согласно результатам исследования, с возрастом сигналы от часов мозга ослабевают. Это приводит к тому, что другие часы в нашем организме становятся менее организованными, особенно после значительной смены времени.

Главный вывод, который они сделали состоит в том, что употребление сытной пищи рано утром в течение нескольких дней может помочь восстановить синхронизацию часов в организме после смены часовых поясов.

Кроме того, исследование пролило свет на потенциальную пользу: поиск способов поддержания часов организма в норме с возрастом имеет огромное значение. Нарушение режима сна может способствовать развитию таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Возможно, это исследование станет ступенькой к пониманию того, как поддерживать внутренние часы в норме, что в перспективе улучшит сон и замедлит развитие таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Поэтому в следующий раз, когда вы будете пересекать часовые пояса, попробуйте позавтракать — возможно, ваш организм скажет вам спасибо!

Ранее Фокус писал о том, почему нам стоит засыпать в одно и то же время. Исследователи считают, что "сонная рутина" невероятна полезна для наших биологических часов и здоровья в целом.

Также Фокус писал о том, как легко управлять своими биологическими часами. Общество давно продиктовало правило, по которому рано вставать и быть продуктивным и полным сил является нормой, но добиться этого не так просто. К счастью, у ученых есть пара советов по достижению этого.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.