Важный ритуал. Ученые рассказали, почему нам следует засыпать в одно и то же время каждую ночь

Исследователи считают, что "сонная рутина" невероятна полезна для наших биологических часов и здоровья в целом.

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Последние несколько десятилетий ученые сходятся во мнении, что для нормального функционирования здоровому человеку необходимо 8 часов сна ежедневно. При этом количество сна может зависеть от множества факторов, в том числе возраста, здоровья и циркадных ритмов человека, пишет IFLScience.

При этом 8 часов ежедневного сна может оказаться невыполнимой задачей для некоторых людей: бессонница, стресс, большое количество работы и домашних дел, дети, домашние питомцы и храпящий партнер — все это в той или иной степени влияет на качество и продолжительность нашего сна.

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Впрочем, даже в этом случае исследователи рекомендуют не отчаиваться — в действительности есть одна небольшая хитрость, которая поможет наладить сон. Для этого ученые рекомендуют придерживаться последовательной рутины.

Большинство органов здравоохранения, похоже, согласны с тем, что первым шагом к улучшению "гигиены сна" является попытка ложиться спать в одно и то же время каждую ночь. Причем это касается не только будней, но и выходных.

Исследователи отмечают, что все дело в наших циркадных ритмах, которые иногда также называют "биологическими часами человека". По сути, этот внутренний хронометр задействован во многих аспектах нашего здоровья и нарушение его работы связано с различными заболеваниями, а также состояниями.

Отметим, что циркадные ритмы существуют не только у людей, они также были обнаружены у других животных, растений и даже бактерий. Исследователи отмечают, что человеческие "часы", отслеживающие ритм, расположены в части мозга, которая называется супрахиазматическим ядром (СХЯ), и находятся в гипоталамусе. Именно он координирует различные циркадные ритмы, существующие в различных системах организма.

По информации американской некоммерческой организации National Sleep Foundation, СХЯ реагирует на свет, обнаруженный сетчаткой — именно он является сигналом о том, что сейчас дневное время и мы должны бодрствовать и быть на чеку. При этом выработка гормона мелатонина подавляется и снова начинает увеличиваться лишь вечером, когда снижается уровень освещенности, а наш организм начинает готовиться к отходу ко сну.

Отметим, что циклы сна и бодрствования на самом деле меняются в течение всей нашей жизни: например, младенцам необходимо намного больше сна, чем пожилым людям. При этом многим подросткам в действительности крайне сложно вставать рано — этому есть волне научное объяснение.

При этом у большинства взрослых циркадные ритмы и стремление ко сну в совокупности способствуют сонливости по вечерам. Однако этот процесс может быть нарушен в результате смены часовых поясов или нарушений сна. В таком случае исследователи советуют придерживаться привычной рутины — по сути, вам необходимо ежедневно ложиться спать в одно и то же время, чтобы восстановить нормальную работу биологических часов.

В идеале ученые советуют не только установить время для сна, но и совместить его с периодом расслабления, которое ему предшествует. Для этого необходимо заранее отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизоров. Ученые советуют отдать предпочтение прочтению книги, расслаблению под музыку или попробовать медитацию во сне. Однако важно понимать, что потребуется некоторое время, прежде чем ваш новый распорядок начнет оказывать влияние, однако так или иначе это произойдет, главное не останавливаться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.