Важливий ритуал. Учені розповіли, чому нам слід засинати в один і той самий час щоночі

Дослідники вважають, що "сонна рутина" неймовірно корисна для нашого біологічного годинника і здоров'я загалом.

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Останні кілька десятиліть вчені сходяться на думці, що для нормального функціонування здоровій людині необхідно 8 годин сну щодня. При цьому кількість сну може залежати від безлічі чинників, зокрема віку, здоров'я і циркадних ритмів людини, пише IFLScience.

Водночас 8 годин щоденного сну можуть виявитися нездійсненним завданням для деяких людей: безсоння, стрес, велика кількість роботи й домашніх справ, діти, домашні улюбленці та партнер, який хропе — все це тією чи іншою мірою впливає на якість і тривалість нашого сну.

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Утім, навіть у цьому випадку дослідники рекомендують не впадати у відчай — насправді є одна невеличка хитрість, яка допоможе налагодити сон. Для цього вчені рекомендують дотримуватися послідовної рутини.

Більшість органів охорони здоров'я, схоже, згодні з тим, що першим кроком до поліпшення "гігієни сну" є спроба лягати спати в один і той самий час щоночі. Причому це стосується не тільки буднів, а й вихідних.

Дослідники зазначають, що вся справа у наших циркадних ритмах, які іноді також називають "біологічним годинником людини". По суті, цей внутрішній хронометр залучений у багатьох аспектах нашого здоров'я, і порушення його роботи пов'язане з різними захворюваннями, а також станами.

Зазначимо, що циркадні ритми існують не тільки в людей, вони також були виявлені в інших тварин, рослин і навіть бактерій. Дослідники зазначають, що людський "годинник", який відстежує ритм, розташований у частині мозку, що називається супрахіазматичним ядром (СХЯ), і розташований у гіпоталамусі. Саме він координує різні циркадні ритми, що існують у різних системах організму.

За інформацією американської некомерційної організації National Sleep Foundation, СХЯ реагує на світло, виявлене сітківкою — саме воно є сигналом про те, що зараз денний час, і ми маємо не спати й бути напоготові. До того ж вироблення гормону мелатоніну пригнічується і знову починає збільшуватися лише ввечері, коли знижується рівень освітленості, а наш організм починає готуватися до відходу до сну.

Зазначимо, що цикли сну і неспання насправді змінюються протягом усього нашого життя: наприклад, немовлятам необхідно набагато більше сну, ніж літнім людям. При цьому багатьом підліткам насправді вкрай складно вставати рано — цьому є хвилі наукове пояснення.

До того ж у більшості дорослих циркадні ритми та прагнення до сну в сукупності сприяють сонливості вечорами. Однак цей процес може бути порушений внаслідок зміни часових поясів або порушень сну. У такому разі дослідники радять дотримуватися звичної рутини — по суті, вам необхідно щодня лягати спати в один і той самий час, щоб відновити нормальну роботу біологічного годинника.

В ідеалі вчені радять не тільки встановити час для сну, а й поєднати його з періодом розслаблення, який йому передує. Для цього необхідно заздалегідь відмовитися від використання гаджетів і перегляду телевізорів. Вчені радять віддати перевагу прочитанню книги, розслабленню під музику або спробувати медитацію уві сні. Однак важливо розуміти, що знадобиться певний час, перш ніж ваш новий розпорядок почне впливати, проте так чи інакше це станеться, головне не зупинятися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.