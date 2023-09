Самый сложный музыкальный инструмент: ученые записали воссозданную мозгом песню Pink Floyd

У мозга есть ритм, и ученые использовали его и научные достижения для воспроизведения одной из культовых композиций популярной группы, изучив нашу интерпретацию звуков лучше.

Мозг удивительным образом воспринимает наши самые любимые песни. Недавнее исследование позволило сделать новый замечательный шаг в понимании этого. Ученым удалось воспроизвести фрагмент песни Pink Floyd "Another Brick in the Wall, Part 1", просто наблюдая за активностью мозга. О серой жидкости-композиторе пишет Medical News.

В уникальном исследовании, сочетающем науку и искусство, ученые работали с 29 пациентами, разместив 2668 крошечных электродов, на поверхности их мозга. Когда пациенты просто слушали композицию Pink Floyd, эти датчики регистрировали активность мозга. Из этого огромного количества данных исследователи выбрали информацию с 347 электродов, которая и стала "золотыми нотами" для воспроизведения песни. Хотя воссозданная мелодия звучала похоже на оригинал, она не была идеальной. Это можно сравнить с прослушиванием песни по старому радиоприемнику — суть улавливается, но некоторые детали звучат странно.

Что еще более удивительно, так это тот факт, что в прошлом специалисты воссоздавали речь по сигналам мозга, но впервые таким образом была воспроизведена целая песня, что является более сложной структурой.

Исследование показало, что при прослушивании музыки задействованы обе стороны мозга — левое и правое полушария. Однако важную роль в понимании музыки играет область, называемая верхней височной извилиной (ВВИ), расположенная над и за ушами. Особенно активна ее часть с правой стороны. Интересно, что при восприятии речи более активна левая сторона.

Но, как и во всем, в жизни необходим баланс. Если добавить слишком много электродов, то качество песни снизится. Исследование также показало, что после записи в течение примерно 37 секунд они могли предсказать активность остальной части мозга с точностью до 80%.

Теперь давайте разберемся зачем этот эксперимент был проведен и что это значит для науки. Представьте себе мир, в котором люди, не способные говорить в силу различных заболеваний, могут общаться с помощью музыки. Это исследование — шаг к совершенствованию интерфейсов мозг-компьютер. В настоящее время устройства, преобразующие мозговую активность в речь, могут звучать роботизировано. Внесение музыкальных элементов может сделать такое общение более естественным, добавив в него краски с помощью тональностей. Кроме того, данное исследование может быть полезным для людей с нарушениями слуховой обработки информации, поскольку позволяет глубже понять, как их мозг воспринимает звук.

Несмотря на то, что полученные результаты поражают воображение и дают надежду на будущее миллионам людей, многое еще предстоит изучить. Ученые могут расширить свои исследования, изучая другие области мозга, корректируя используемые модели и наблюдая за поведением людей, слушающих музыку. Но это очередное напоминание, насколько важна музыка в нашей жизни, даже для тех несчастных людей, которые лишены способности ее слышать.

