Океан вырождается. Из-за климатического кризиса рыбы и растения становятся "лилипутами"

Анализ показывает, что некоторые виды морских обитателей значительно уменьшились в размерах — ученые считают, в этом виновны изменения климата.

В этом году человечество столкнулось с последствиями климатического кризиса: на сушу и океан обрушились рекордные тепловые волны и интенсивные лесные пожары. А глобальный анализ тысяч морских обитателей показывает, что океан вырождается — размеры некоторых видов неумолимо уменьшаются, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из Йоркского университета проанализировали размеры тысяч морских животных и растений. Результаты показывают, что некоторые беспозвоночные и растения неумолимо уменьшаются, тогда как размеры других видов напротив — увеличиваются.

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По мнению исследователей, такие виды, как колючий скат, североатлантическая рыба, которая может достигать до метра в длину, демонстрируют уменьшение размеров тела. В то же время виды с меньшим телом, например скумбрия, растут. Все это приводит к изменению состава и функционирования экосистем.

Команда отмечает, что чаще всего уменьшение размеров тела наблюдалось у рыб, однако оно также затрагивает и некоторые виды растений и беспозвоночных. Однако размеры растений в Арктике наоборот увеличиваются. Ученые все еще пытаются понять причины таких изменений, однако полагают, что это может быть следствием глобального потепления и чрезмерного потребления.

Исследование было проведено международной группой ученых из 17 университетов мира. В общей сложности они собрали и изучили данные о 4 292 млекопитающих, беспозвоночных, растениях, рыбах, земноводных и рептилиях, включая ряд видов, обитающих на морском дне.

По словам ведущего автора исследования, доктора Инес Мартинс из Йоркского университета, основной вывод команды: размер тела морских обитателей не просто преимущественно уменьшается, организмы также становятся меньше за счет сочетания замены видов и изменений в целых популяциях.

Команда обнаружила, что внутри некоторых видов особи становятся все меньше и меньше, а более крупные виды после исчезновения заменяются более мелкими. По словам Мартинс, наиболее очевидными изменения были среди рыб. Ученые также обнаружили, что количество крупных организмов заменяется множеством более мелких — в результате чего биомасса остается стабильной.

По словам старшего автора исследования, профессора Марии Дорнелас из Университета Сент-Эндрюс, они с коллегами полагают, что исчезновение крупных организмов побуждает более мелкие занять их место и использовать оставшиеся доступные ресурсы.

Команда отмечает, что в данный момент все еще не хватает данных о многих организмах, кроме рыб, чтобы сделать однозначные выводы. А потому потребуется больше дополнительных исследований, чтобы достоверно понять, что происходит и как это отразиться на здоровье Мирового океана.

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