Ранние пташки. Ученые рассказали, почему взрослые люди просыпаются раньше с возрастом

Существует стереотип, что подростки спят до полудня, а пожилые люди встают с рассветом солнца, и, похоже, в нем есть доля истины.

Не секрет, что ученые рекомендуют людям спать 7 и более часов в сутки, а также ложиться в одно и то же время. Однако по мере того, как человек приближается к среднему возрасту, среднее время сна уменьшается на 30 минут каждые 10 лет, пишет IFLScience.

Более того, чем старше становится человек, тем более он склонен ложиться спать раньше и вставать с первыми лучами солнца. Существует много причин, почему это происходит, но теперь исследователи полагают, что это также может быть связано с естественным процессом старения.

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По словам директора Центра сна и циркадных наук в Университете Аризоны Сайрама Партасарати, закономерность старения, раннего сна и пробуждения в основном связана с мозгом. Дело в том что, как и многие части человеческого тела, мозг с возрастом становится менее отзывчивым. Простыми словами, он уже не так реагирует на входящие сигналы, как это было ранее.

Эти входящие сигналы являются маркерами, которые помогают определить, где мы находимся в течение дня, например: дневной свет, социальные сигналы, время приема пищи и физическая активность. По словам ученых, мозг подростков и пожилых людей получает эти сигналы, однако у последних они не связываются в мозгу из-за дегенерации. Это также является и одной из причин, почему пожилые люди быстрее устают, а следовательно им может понадобиться ложиться спать раньше

По словам сотрудника лаборатории познания и старения Мичиганского университета, профессора Синди Люсстинг, наши глаза также играют важную роль в получении внешних сигналов. При этом зрение с возрастом меняется, что влияет и на получение сигналов.

Предполагается, что возрастные изменения зрения снижают интенсивность световой стимуляции, которую получает наш мозг, а это в свою очередь влияет на "настройку" наших циркадных часов и их поддержания.

Еще одним не менее важным фактором может стать катаракта — распространенное заболевание, которое обычно поражает старшее поколение. По мере прогрессирования заболевания на хрусталике внутри глаза появляются мутные пятна.

Заболевание также влияет на уровень мелатонина в организме человека, который также известен как гормон сна. Известно, что уровень мелатонина увеличивается после захода солнца, однако наличие катаракты заставляет мозг думать, что солнце садится раньше, что может привести к преждевременному повышению гормона сна, а потому человеку захочется спать раньше.

В целом, исследователи отмечают, раньше ложиться спать и раньше просыпаться — это естественная часть старения, даже если в молодости вы себя идентифицируете как "сову".

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