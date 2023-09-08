Темные времена. Киты начнут массово выбрасываться на берег: в чем причина, и причем тут Солнце

Исследователи показывают, что некоторые виды китов с высокой вероятностью заблудятся и случайно выбросятся на берег в ближайшее время.

Удивительное количество животных могут подвергаться воздействию магнитного поля Земли, включая омаров, рыб, морских черепах, перелетных птиц и некоторых насекомых. В то же время ученые предупреждают, что необычно взрывной пик солнечного цикла неумолимо приближается, и это может повлиять на обитателей океана, пишет Live Science.

Предыдущие исследования уже показали, что некоторые более крупные виды китов с большей вероятностью заблудятся и случайно выбросятся на берег во время солнечных штормов, которые становятся сильнее и учащаются во время солнечного максимума — наиболее активной фазы примерно 11-летнего солнечного цикла.

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По словам биолога из Университета Северной Каролины, который тщательно изучал магниторецепцию, Кеннет Ломанн, вероятно, это связано со способностью некоторых видов китов ориентироваться с помощью магнитного поля Земли, что становится труднее, когда солнечные бури обрушиваются на нашу планету.

Ученый отмечает, минимум два вида китов, серые киты и кашалоты, используют магниторецепцию. Однако изучить, как именно она действует на китообразных, весьма сложно, так как невозможно отловить и изучить морских гигантов в лаборатории. Другие виды китов, например горбатые киты, вероятно, также используют магниторецепцию, однако проверить это оказалось столь же сложно.

Несмотря на то, что ученые до сих пор не понимают, как киты используют магниторецепцию, становится все более очевидным, что солнечные бури мешают этому процессу. Например, исследование 2020 года показало, что мигрирующие серые киты в 4 раза чаще выбрасывались на берег в периоды увеличения количества пятен на Солнце в период с 1985 по 2018 годы. А 2017 году ученые связали высокую концентрацию кашалотов, выброшенных на берег в начале 2016 году, с серией солнечных бурь, произошедших примерно в то же время.

Предполагается, что поведение китов обусловлено повышенным радиочастотным шумом, который часто сопровождает солнечные бури. Предполагается, что именно он нарушает работу магнитных рецепторов китов, лишая их возможности ощущать магнитное поле. По словам, биолога из Университета Дьюка Джесси Грейнджер, это становится более вероятным во время солнечного максимума, когда солнечные бури становится более частыми.

Изначально предполагалось, что следующий солнечный максимум начнется в 2025 году и будет относительно слабым. Однако новые исследования показывают, что он может начаться уже в конце 2023 или начале 2024 года и будет более активным, чем предполагалось.

Грейнджер отмечает, если солнечный цикл окажется более активным, чем прогнозировалось ранее, это, вероятно, представит большую угрозу для китов. Теперь исследователи полагают, что солнечная активность может привести к тому, что большее количество китов будут случайно выброшены на берег.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии.