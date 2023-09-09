Невероятный организм и толика удачи: как людям удается выжить после падения с большой высоты

Ежедневно заголовки новостей сообщают нам о жутких случаях падения с людей с огромной высоты, но запоминаются они по причине того, что фигуранты происшествий чудом выживают.

Все мы слышали истории о людях, которые, вопреки всему, выжили после падения с большой высоты. Только этим летом 13-летний мальчик из Северной Дакоты стал примером из реальной жизни, пережив падение с высоты почти 30 метров с Большого Каньона. И, к счастью, он не одинок. Есть невероятная история Весны Вулович и множество других случаев. В процессах, стоящих за нашей способностью выживать при подобных падениях подробно разобралась наука, пишет Live Science.

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Доктор Деметриос Деметриадес из Медицинской школы Керка при Университете Южной Калифорнии дает некоторые пояснения. Он отметил, что при падении с высоты около 14,5 метров, т.е. с высоты четырех этажей, шансы на выживание составляют 50 на 50. Но как только вы достигаете отметки 18 метров, шансы резко изменяются не в вашу пользу. А при падении с высоты более 24 метров финал почти всегда фатальный.

Еще один важный элемент, который необходимо учитывать, — это конечная скорость. Когда вы падаете, вы начинаете набирать скорость под действием силы тяжести. Но по мере того как вы ускоряетесь, воздух отталкивается от вас, замедляя ваше падение. В конце концов, вы достигаете скорости, при которой вы не ускоряетесь и не замедляетесь, и это то, что ученые называют конечной скоростью.

Для человека, использующего парашют, эта скорость составляет около 16 километров в час. Но если у вас его не оказалось, в зависимости от вашего положения, она может составлять 241 километр в час.

Ваши шансы выжить при падении с большой высоты во многом зависят от того, как вы приземлитесь. Анетт Хосои, эксперт из Массачусетского технологического института, объясняет, что скольжение по склону менее опасно, чем внезапная остановка. Аналогичным образом, приземление на ноги может дать вам гораздо больше шансов выжить, чем приземление головой вперед.

Возраст также играет определенную роль. По словам доктора Деметриадеса, дети часто оказываются в более выгодном положении, чем пожилые люди. Для примера возьмем двух людей — одного моложе 15 лет и другого старше 65 лет. Они падают с одной и той же высоты, но вероятность гибели более старшего человека примерно в пять раз выше. Молодые люди обладают большей устойчивостью, и их организм, включая более гибкие кости, может выдержать большую нагрузку.

Размер и форма также имеют значение на итог приземления. У маленьких детей шансы несколько выше, поскольку их телосложение сильнее замедляет падение.

Если вы когда-нибудь окажетесь в подобной критической ситуации, доктор Деметриадес советует попытаться прервать падение другим предметом, например, деревом или камнем. Старайтесь приземлиться на ноги, даже если это может привести к переломам. Это предпочтительнее, чем тяжелые травмы головы или позвоночника, которые могут привести к параличу.

Хосои добавляет, что увеличение площади поверхности, например, разведение рук и ног, может помочь снизить скорость падения. И по возможности старайтесь приземлиться на что-нибудь мягкое, например, на куст.

Самым удивительным в истории случаем является падение Весны Вулович. Как же стюардессе удалось выжить, упав с высоты полета самолета? Предполагается, что она оказалась в ловушке рядом с тележкой с едой, которая могла ее заслонить. Не последнюю роль в выживании сыграло и падение на плотный снег в лесном массиве. Самым интересным в этой истории является тот факт, что из-за низкого артериального давления она могла быстро потерять сознание, что могло спасти ее сердце от повреждения при падении.

Данные истории выживания и свойства нашего организма действительно удивительны, и они служат напоминанием о невероятной жизнестойкости человеческого тела в самых экстремальных условиях.

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