Родилась в рубашке. Ученые рассказали, как скалолазке удалось выжить, упав с высоты 90 метров

Исследователи полагают, что поняли, как 28-летней женщине удалось выжить, врезавшись в землю на скорости в 120 километров в час.

Related video

Эта удивительная история произошла в 2011 году. 28-летняя женщина, занимающаяся скалолазанием более 20 лет, отправилась покорять вершину вместе со своим парнем. Они уже почти закончили восхождение, когда произошло непредвиденная — она сорвалась со скалы и рухнула на землю, пролетев 91 метр, пишет IFLScience.

В отчете сказано, что скалолазы были пристегнуты ремнями безопасности и защищены шлемами. Их восхождение состояло из трех этапов, представляющих собой три отдельные стены, каждая высотой около 30 метров. Пара уже почти завершила восхождение, скалолазка закрепила якорь на отметке в 91 метр, когда произошло непоправимое. На веревке не было предохранительного узла, а потому она проскользнула через ее обвязку и альпинистка сорвалась.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что женщина пролетела вертикально вниз 61 метр, ударилась о камни, а затем упала еще на 30,5 метра. По оценкам исследователей скалолазка врезалась в землю внизу на скорости около 121-128 километров в час. Однако самым удивительным в этой истории является то, что ей удалось выжить — травмы от падения были серьезными, но не смертельными. Для сравнения, считается, что у пешеходов есть минимальный шанс выжить, если автомобиль движется со скоростью не более 69 километров в час.

Парень, который воочию видел падение своей подруги, спустился, чтобы помочь ей. Известно, что после падения она была в сознании, однако не реагировала и испытывала явную боль. Мужчина оказал первую медицинскую помощь до прибытия спасателей, которые затем интубировали жертву и доставили в больницу.

В больнице медики осмотрели пациентку и смогли оценить степень травм. У альпинистки была черепно-мозговая травма, тупая травма внутренних органов, а также множественные переломы, в том числе ребер, бедренной кости и таза. Однако несмотря ни на что, она была жива, что само по себе казалось чудесным.

Отметим, что черепно-мозговая травма и повреждение спинного мозга привели к неврологическим проблемам и параплегии. Однако обширная реабилитация и инвазивные операции привели к почти полному восстановлению нормальной функции мозга.

Чтобы понять, как 28-летней скалолазке удалось выжить в, казалось бы, смертельном падении, ученые провели исследование. Они считают, что положение тела, в котором женщина приземлилась, видимо, смягчило удар, позволив уменьшить силу, а это в свою очередь предотвратило смертельный исход.

Исследователи полагают, что падение ногами вперед, а затем откат назад лучшим положением тела для того, чтобы выжить при падении в большой высоты. Предполагается, что именно это позволит смягчить удар грудью и головой, что, по-видимому, может спасти жизнь. Ученые полагают, что большая площадь поверхности ее бедренной кости, таза, а затем и спины позволила максимально замедлиться до достижения жизненно важных органов в груди. Исследователи полагают, что именно это и спасло женщину от немедленной смерти.

Ученые также отмечают, что если бы приземление пришлось на голову или шею женщины, вероятнее всего, ей не удалось бы выжить. Кроме того, ученые отмечают, что важную роль в этом удивительном случае также сыграла вовремя оказанная первая медицинская помощь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как выжить во время пожара: найдите шланг и двигайтесь в сторону унитаза.