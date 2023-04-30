Народилася у сорочці. Вчені розповіли, як скелелазці вдалося вижити, впавши з висоти 90 метрів

Дослідники вважають, що зрозуміли, як 28-річній жінці вдалося вижити, врізавшись у землю на швидкості 120 кілометрів на годину.

Related video

Ця дивовижна історія сталася у 2011 році. 28-річна жінка, яка займалася скелелазінням понад 20 років, вирушила підкорювати вершину разом зі своїм хлопцем. Вони вже майже закінчили сходження, коли сталося непередбачуване — вона зірвалася зі скелі й впала на землю, пролетівши 91 метр, пише IFLScience.

У звіті сказано, що скелелази були пристебнуті ременями безпеки та захищені шоломами. Їхнє сходження складалося з трьох етапів, що являють собою три окремі стіни, кожна заввишки близько 30 метрів. Пара вже майже завершила сходження, скелелазка закріпила якір на позначці 91 метр, коли сталося непоправне. На мотузці не було запобіжного вузла, тому вона прослизнула через її обв'язку й альпіністка зірвалася.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що жінка пролетіла вертикально донизу 61 метр, вдарилася об каміння, а потім впала ще на 30,5 метра. За оцінками дослідників, скелелазка врізалася у землю внизу на швидкості близько 121-128 кілометрів на годину. Однак найдивовижнішим у цій історії є те, що їй вдалося вижити — травми від падіння були серйозними, але не смертельними. Для порівняння, вважається, що пішоходи мають мінімальний шанс вижити, якщо автомобіль рухається зі швидкістю не більше 69 кілометрів на годину.

Хлопець, який на власні очі бачив падіння своєї подруги, спустився, щоб допомогти їй. Відомо, що після падіння вона була у свідомості, проте не реагувала та відчувала явний біль. Чоловік надав першу медичну допомогу до прибуття рятувальників, які потім інтубували жертву та доправили до лікарні.

У лікарні медики оглянули пацієнтку та змогли оцінити ступінь травм. У альпіністки була черепно-мозкова травма, тупа травма внутрішніх органів, а також множинні переломи, зокрема ребер, стегнової кістки та тазу. Однак незважаючи ні на що, вона була жива, що саме по собі здавалося дивом.

Зазначимо, що черепно-мозкова травма та пошкодження спинного мозку призвели до неврологічних проблем та параплегії. Однак масштабна реабілітація та інвазивні операції призвели до майже повного відновлення нормальної функції мозку.

Щоб зрозуміти, як 28-річній скелелазці вдалося вижити у, здавалося б, смертельному падінні, вчені провели дослідження. Вони вважають, що становище тіла, в якому жінка приземлилася, мабуть, пом'якшило удар, дозволивши зменшити силу, а це своєю чергою запобігло смертельному результату.

Дослідники вважають, що падіння ногами вперед, а потім відкат назад є кращим положенням тіла для того, щоб вижити при падінні з великої висоти. Передбачається, що саме це дозволить пом'якшити удар грудьми та головою, що, певно, може врятувати життя. Вчені вважають, що велика площа поверхні її стегнової кістки, тазу, а потім і спини дозволила максимально сповільнитись до досягнення життєво важливих органів у грудях. Дослідники вважають, що саме це і врятувало жінку від смерті.

Вчені також зазначають, що якби приземлення припало на голову чи шию жінки, найімовірніше їй не вдалося б вижити. Крім того, вчені зазначають, що важливу роль у цьому дивному випадку також відіграла вчасна перша медична допомога.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як вижити під час пожежі: знайдіть шланг і рухайтеся у бік унітаза.