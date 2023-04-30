Учені розповіли, як вижити під час пожежі: знайдіть шланг і рухайтеся в бік унітазу

На створення цього "дихального апарату" надихнула серія пожеж у висотних готелях наприкінці 70-х років.

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Наприкінці 70-х у Сполучених Штатах сталася серія пожеж у висотних готелях, тоді внаслідок вдихання токсичного диму загинули десятки людей. Однак пізніше ці сумні події надихнули дослідника Вільяма О Голмса на створення "дихального апарата", який дозволить вижити до приїзду рятувальників і не задихнутися від диму, пише IFLScience.

За даними Мічиганського державного університету, вдихання диму є найпоширенішою причиною смерті під час багатогодинних пожеж, а не сам вогонь, як можна було б припустити. Коли вогонь спалахує, для горіння йому необхідний кисень, тому він буквально висмоктує його з навколишнього середовища. Люди, які опинилися в епіцентрі пожежі, опиняються в пастці, бо їм просто нема чим дихати. Внаслідок цього більшість людей помирають від нестачі повітря ще до прибуття рятувальників.

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Ситуація могла б змінитися, якби у висотному готелі або багатоквартирному будинку був якийсь вбудований повітропровід, що був би воротами свіжого повітря для людини, яка опинилася в пастці. Тут О Голмса й осяяло, і в 1981 він році запатентував свій рятівний апарат для дихання.

Дослідник стверджував, що труба унітаза насправді може виявитися "рятівним кругом" для людини, яка опинилася в епіцентрі пожежі. Принаймні вона здатна дати кілька додаткових хвилин, яких можливо вистачить, щоб дочекатися рятувальників.

Отже, як це працює? Унітази, здавалося б, постійно заповнені рідиною, насправді мають водозбірник, який ефективно перешкоджає тому, щоб отвір у туалеті став входом у каналізацію. З очевидних причин це також корисно для запобігання проникненню неприємних запахів.

Користувач дихає через мундштук, схожий на трубку, через трубку, оснащену фільтром для очищення каналізаційних газів Фото: William O Holmes/Google Patents

Ідея Голмса насправді полягає в тому, щоб просунути трубку через водозбірник і отримати доступ до такого необхідного повітря по той бік унітаза. Так, якщо вам вдасться захиститися від вогню, ви, можливо, зможете дочекатися прибуття рятувальників.

Дослідник зазначає, що для ефективної роботи "дихального пристрою" необхідно спочатку змити воду в унітазі — це вимиє каналізаційні гази й дозволить захиститися від них. Зауважимо, що звичайною практикою є приєднання вентиляційного отвору у вигляді труби або димаря до каналізаційної лінії, що забезпечує оптимальну роботу туалету. Як правило, вентиляційний отвір проходить вгору через дах будівлі, щоб відкрити доступ до свіжого повітря.

По суті, вентиляційний клапан функціонуватиме для видалення каналізаційних газів у навколишнє середовище, а також служитиме для скидання будь-якого протитиску в туалеті, щоб він не булькав щоразу під час зливу, а відходи не потрапляли назад, особливо в туалети на нижніх поверхах.

Крім того, у конструкцію "дихального апарата" також входив фільтр, який повинен був поглинати шкідливі й токсичні домішки, що залишилися в повітрі каналізаційної труби.

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