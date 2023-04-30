Ученые рассказали, как выжить во время пожара: найдите шланг и двигайтесь в сторону унитаза

На создание данного "дыхательного аппарата" вдохновила серия пожаров в высотных отелях в конце 70-х годов.

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В конце 70-х годов в Соединенных Штатах произошла серия пожаров в высотных отелях, тогда в результате вдыхания токсичного дыма погибли десятки людей. Однако позже эти печальные события вдохновили исследователя Уильяма О Холмса на создание "дыхательного аппарата", который позволит выжить до приезда спасателей и не задохнуться от дыма, пишет IFLScience.

По данным Мичиганского государственного университета, вдыхание дыма является наиболее распространенной причиной смерти во время многочасовых пожаров, а вовсе не сам огонь, как можно было бы предположить. Когда огонь вспыхивает, для горения ему необходим кислород, а потому он буквально высасывает его из окружающей среды. Люди, которые оказались в эпицентре пожара, оказываются в ловушке, так как им попросту нечем дышать. В результате большинство людей умирают от недостатка воздуха еще до прибытия спасателей.

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Ситуация могла бы измениться, если бы в высотном отеле или многоквартирном доме был какой-либо встроенный воздуховод, который являлся бы воротами свежего воздуха для человека, оказавшегося в ловушке. Здесь то озарение и посетило О Холмса, который в 1981 запатентовал свой спасительный аппарат для дыхания.

Исследователь утверждал, что труба унитаза на самом деле может оказаться "спасительным кругом", для человека, который оказался в эпицентре пожара. По крайне мере, она способна дать несколько дополнительных минут, которых возможно хватит, чтобы дождаться спасателей.

Итак, как это работает. Унитазы, казалось бы, постоянно заполнены жидкостью, на самом деле имеют водосборник, который эффективно препятствует тому, чтобы отверстие в вашем туалете стало входом в канализацию. По очевидным причинам это также полезно для предотвращения проникновения неприятных запахов.

Пользователь дышит через мундштук, похожий на трубку, через трубку, оснащенную фильтром для очистки канализационных газов Фото: William O Holmes/Google Patents

Идея Холмса на самом деле состоит в том, чтобы просунуть трубку через водосборник и получить доступ к столь необходимому воздуху по ту сторону унитаза. Таким образом, если вам удастся защититься от огня, вы вероятно сможете дождаться прибытия спасателей.

Исследователь отмечает, что для эффективной работы "дыхательного устройства" необходимо сначала смыть воду в унитазе — это вымоет канализационные газы и позволит защититься от них. Отметим, что обычной практикой является присоединение вентиляционного отверстия в виде трубы или дымохода к канализационной линии, что обеспечивает оптимальную работу туалета. Как правило, вентиляционное отверстие проходит вверх через крышу здания, чтобы открыть доступ к свежему воздуху.

По сути, вентиляционный клапан будет функционировать для удаления канализационных газов в окружающую среду, а также сжить для сброса любого противодавления в туалете, чтобы он не булькал всякий раз при сливе, а отходы не попадали обратно, особенно в туалеты на нижних этажах.

Кроме того, в конструкцию "дыхательного аппарата" также входил фильтр, который должен был поглощать вредные и токсичные примеси, оставшиеся в воздухе канализационной трубы.

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