Смертельное любопытство: как человечество могло убить остатки жизни на Марсе

Недавно известный ученый вновь выдвинул теорию, предполагающую, что человечество стало случайным виновником гибели того, что оно так упорно пыталось отыскать в мертвом космосе.

Марс, четвертая планета от Солнца, уже давно поражает воображение человека, в качестве потенциального места где может существовать жизнь. И вот появилась теория, которая может сделать нашу связь с Красной планетой еще более глубокой и отчасти печальной. Ученый предполагает, что 50 лет назад в ходе исследований Марса NASA могла быть непреднамеренно обнаружена и к сожалению, уничтожена, жизнь, пишет Space.

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Дирк Шульце-Макух, астробиолог из Берлинского технического университета, выдвинул идею о том, что в 1976 году посадочные аппараты NASA "Викинг" могли вступить в контакт с микроскопической жизнью на Марсе. Речь идет не о маленьких зеленых человечках, а о крошечных организмах, способных выживать в суровых сухих условиях. Но трагичность теории ученого заключается в том, что эксперименты, проводившиеся на посадочных аппаратах, могли убить этих крошечных существ еще до того, как мы узнали об их существовании.

Почему вообще возникло такое предположение, по сути, обвиняющее все человечество в непреднамеренном геноциде? Когда посадочные аппараты "Викинг" опустились на Марс, они провели ряд экспериментов по поиску признаков жизни. Некоторые результаты намекали на возможную жизнедеятельность, но были признаны непоследовательными. Шульце-Макуч полагает, что при посадке "Викинга" могли быть взяты образцы форм жизни, аналогичных некоторым экстремальным микробам на Земле. Эти микробы выживают в очень сухих районах и могут быть найдены внутри особых пород, которые втягивают крошечные количества влаги из воздуха. И на Марсе действительно есть такие породы.

Так как наш дом, Земля, довольно влажный, ученые решили, что если добавить немного воды в марсианский грунт, то можно обнаружить признаки жизни. Но Шульце-Макух предполагает, что, возможно, мы добавили слишком много воды. Подобно тому, как рыба нуждается в воде, но не может жить в условиях наводнения, марсианские микробы могли быть перегружены. Подумайте об этом, как если бы мы дали крошечному растению ведро воды, что привело бы к его смерти. Переизбыток чего-либо вредит не меньше чем недостаток, ведь в природе важен баланс.

В одном из исследований, проведенных на Земле, когда в чрезвычайно сухую пустыню внезапно попало слишком много воды, значительная часть микробов погибла. Предполагается, что нечто подобное могло произойти и несчастными организмами, столкнувшимися с экспериментами "Викинга" на Марсе.

Эта теория, безусловно, будоражит умы. Некоторые ученые, например, Альберто Фейрен, считают, что эта идея не лишена оснований. В прошлом другие ученые также высказывали предположение, что эксперименты "Викинга" могли случайно повредить потенциальную марсианскую жизнь. Однако есть и те, кто считает, что эти новые теории не нужны для объяснения результатов работы "Викинга".

Прелесть науки в том, что она постоянно развивается. Наше понимание Марса, жизни и самой Вселенной постоянно растет. Эта история о возможном обнаружении и потере марсианской жизни в прошлом может открыть дверь для новых путей исследования Красной планеты в будущем, учитывая потенциально печальный опыт.

Наш путь к пониманию нашего соседа, Марса, полон сюрпризов. И хотя мы никогда не узнаем наверняка, встречали ли 50 лет назад марсианскую жизнь посадочные аппараты "Викинг", эта вероятность поддерживает в нас дух исследования и дает напутствие впредь быть осторожными в обращении с любой потенциальной и хрупкой экосистемой, которую мы будем исследовать в будущем.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Также Фокус писал о новой теории происхождения жизни на нашей планете, кардинально отличающейся от имеющейся. Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.

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